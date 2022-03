NAJVAŽNIJA NAMIRNICA U POSTU NA VODI, BEZ NJE TELO NE MOŽE! Ovako ćete prepoznati NAJKVALITETNIJU na pijaci ili u radnji

Najvažnija namirnica tokom posta dozvoljena je i onima koji poste na vodi, a daje organizmu jednu od najvažnijih materija!

Počeo je Uskršnji post, a srpski gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić objasnio je u Jutarnjem programu koje su najvažnije namirnice za post. Doktor je, kao i mnogi pre njega, podvukao da post ne znači samo odricanje od omiljene hrane, već i pročišćenje misli i dela sve do praznika koji će označiti njegov kraj.

Gastroenterolog je kazao i ko bi trebalo da od duhovnika uzme dozvolu kako bi prekinuo post zbog zdravlja, a objasnio je i koja namirnica je obavezna čak i ako postite na vodi, jer sadrži supstancu bez koje organizam jednostavno ne može.

"Postoji više verzija posta, na vodi bi bio onaj monaški, a može se postiti i na ulju. Prihvatam vrstu dijete u kojoj se povremeno jede riba, jer je ona važna zbog vitamina B i proteina. Tada možete unositi i kvalitetne masnoće, maslinovo ulje ili ulje repice, puna su antioksidanata. Suština posta je, kada pričamo o ishrani, pročišćenje organizma, eliminacija toksičnih supstanci i prooksidanata, slobodnih radikala. Ali post mora da bude i odricanje od zla u nama, da se odreknemo nemorala, preljube, loših misli, e post je upravo to", rekao je doktor.

Gastroenterolog je podvukao da mnogima ne padne lako da odjednom doručkuju ovas, kokosovo mleko, hleb ili džem sa biljnim margarinom, umesto onoga na šta su navikli. Posebno ćemo kod doručka napraviti grešku koja može dovesti do nagomilavanja kilograma tokom posta.

"U jednom manastiru mi je vladika rekao da monasi jedu mnogo hleba i krompira, jer su gladni, hrane se asketski. Kompenzuju glad ugljenim hidratima, ali je važno znati da ugljeni hidrati koje ne sagorimo, prelaze u masti. Vozio me vladika, pitao da stanemo u pekari da uzmemo pecivo... Ozbiljno vam govorim, postanu ljudi i gojazni u postu, ako uzimaju samo taj skrob, paste, testo i pecivo", upozorio je on.

"Možete vi pojesti bundevu, krušku, pa sa malo meda i narendane čokolade, ali to zahteva trud i vreme. Svakodnevni život zahteva vreme, bez tog ulaganja nema ničega. Komad peciva iz pekare nam je uvek nadohvat ruke, ali ne jurite za tim skrobom i testom", prokomentarisao je profesor Voja.

Ljudi koji ne bi trebalo da poste su pre svega trudnice i osobe koje se oporavljaju od bolesti, ali doktor kaže i da preterano mršavi mogu od duhovnika da traže, i dobiju, dozvolu da zbog zdravlja jedu ribu i preko nedelje. Lipidi odnosno masnoće su, rekao je gastroenterolog, nutritivni elementi bez kojih organizam - ne može.

"Bez lipida ne možemo, nije dobro za zdravlje, ali evo šta možete da uradite. Kupite kilogram maslina, evo ja sam bio na pijaci i kupio sam ih, one su izuzetno kvalitetne i pune zdravih omega-3 masnoća. I to birajte crne masline, one smežurane, e te su najlepše. I neće vam nedostajati nikakvo ulje u ishrani! Samo ih grickajte usput, pojedite deset dnevno i mirni ste", rekao je on.

