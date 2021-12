GREŠKA TOKOM POSTA KOJA IZAZIVA STOMAČNE PROBLEME! Ako ovako jedete, samo se GOJITE a ne ginu vam nadutost i BOLOVI!

Greška tokom posta, koju mnogi ljudi prave, izaziva stomačne probleme kao što su nadutost, gasovi i bolovi. Može da dovede i do gojenja!

U toku je post, koji će trajati sve do Božića, i saveti za pravilnu posnu ishranu su zlata vredni. Ako ne znate šta da jedete, koje namirnice će jačati imunitet ili davati dovoljno energije, pročitajte savete nutricionista. A ukoliko brinete da ne napravite grešku tokom posta, dobro zapamtite savet specijaliste za ishranu i higijenu prof. dr Jagode Jorge.

Ona je u "Uranku" na televiziji K1 komentarisala kako mnogi očekuju da će smršati tokom posta, a zapravo se ugoje.

"Priča o mršavljenju je zasnovana samo na tome šta jedemo, a ne koliko jedemo. Jedan od prvih saveta u postu je uzdržavanje od količine. Za početak, šta god da jedete, bio to kolač ili parče posne pite sa voćem, jabukama i orasima, ne treba uzeti pola pleha. Iako je to posna hrana, to vas vodi u zabludu, mislite da je zdravo pa da možete da jedete koliko hoćete", rekla je ona.

Čak će i voće i povrće napraviti problem u sistemu za varenje ako ih jedemo neumereno.

"Ne postoji hrana koju možete da jedete koliko god hoćete. Postoji količina koja je potrebna organizmu, a svaka hrana može, pa i samo kupus, izazvati ozbiljne tegobe ako to prevazilazi, recimo, preporučenu dnevnu količinu vlakana. Nadimanje, gasovi, nemogućnost apsorpcije drugih materija i tako dalje", rekla je ona.

"Ishrana nije dobra ili loša, već zdrava ili bolesna. Nažalost, dijeta i ishrana su ovde postale sinonim za neke redukcije, za mršavljenje, zaboravili smo šta je priča o hrani. Kada u sve to uđu i novac i marketing, dobijamo trku za što efektnijom porukom koja će privući što veći broj ljudi, ali to sa stručnim preporukama i zdravljem nema veze. Bavim se ovime već 40 godina i ne postoji nijedna stručna preporuka za drastične mere ili izmene u ishrani", rekla je prof. dr Jorga.