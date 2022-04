ČIM SE PROBUDITE POPIJTE ČAŠU OVOG NAPITKA: Najzdraviji je na svijetu, napuniće vas energijom, a mnogi zaborave na njega

Evo zašto dan treba da započnete velikom čašom vode!

Svako od nas ima svoju jutarnju rutinu, a većina pored umivanja i pranja zuba praktikuje da odmah nakon ustajanja iz kreveta popiju šolju kafe. Možda treba da razmislite o tome da kafu zamijenite drugim napitkom, najzdravijim na svijetu, jer će vam to doneti zaista primjetne promjene.

Stručnjaci savjetuju da ovaj jutarnji napitak zamijenite velikom čašom vode! Možda zvuči čudno da vam neko preporučuje da pijete vodu jer se to podrazumijeva, ali mnogi se ne sjete da to urade ujutru. Ono što ljudi ne znaju je i da voda ispijena u jutarnjim časovima značajno povećava nivo energije, a dodatni plus je što je sjajna za zdravlje i kožu.

Dijetetičarka Ejmi Šapiro ističe da je voda najbolji jutarnji napitak koji možete da popijete, a objasnila je i zašto.

"Tokom noći dehidriramo dok dišemo i znojimo se, tako da je rehidracija veoma važna i kada popijete vodu čim ustanete, povećaćete nivo energije i poboljšati fokus".

S obzirom na to da se naše tijelo u velikom procentu sastoji od vode, jasno je koliko je hidratacija važna. Neki od efekata unošenja dovoljne količine vode tokom dana su normalizacija krvnog pritiska, manji rizik od stvaranja kamenja u bubrezima, bolji rad crijeva i slično.

Da biste stvorili naviku da svako jutro pijete vodu, najbolje je da uveče sipate ovaj providni napitak u veliku čašu i stavite negdje blizu kreveta, kako biste je popili odmah po buđenju.