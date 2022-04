USVOJILA JE DETE, PA GODINAMA KASNIJE SAZNALA GORKU ISTINU: Svi su mi govorili, ali nisam verovala, šalila sam se s tim!

Priča žene koja je sa svojim suprugom usvojila dete, a onda godinama kasnije otkrila istinu, šokirala je korisnike društvenih mreža!

Izvor: Srdjan Randjelovic/Shutterstock.com

Anonimna žena (41) objavila je veoma neobičnu ispovest na forumu Reddit. Majka petoro dece oduvek je želela veliku porodicu, ali zbog zdravstvenog problema nije mogla da ostane u drugom stanju posle četvrtog deteta.

Imala je tri ćerke i sina, ali nije želela da se na tome zaustavi, pa su ona i njen suprug Dejv razmatrali opciju usvajanja. Kako je on u tom trenutku boravio daleko od kuće zbog posla, ideja je bila da o tome razgovaraju kada se vrati kući. Međutim, on je ubrzo predložio da usvoje dete iz druge zemlje i njegova žena je tu ideju prihvatila.

Dejv je završio svu papirologiju i u njihov dom je ubrzo stigla beba, dečak po imenu Kejlen.

"Obožavam to dete. Kako je rastao – sada ima sedam godina – članovi porodice i prijatelji su sve češće komentarisali da liči na našu drugu decu i da nikad ne bi rekli da je usvojen. Ja sam se čak i šalila da je biološki naš, a moj muž se tome smejao", napisala je žena.

Međutim, kada je jednog dana sređivala neka dokumenta, žena je primetila nešto čudno u papirima za usvajanje i odlučila je da uradi DNK test. Ispostavilo se da je Kejlen zapravo biološki sin njenog muža!

"Volim to dete svim srcem. To što sam saznala da me je muž prevario, a zatim dete doveo u kuću kao neko dete koje smo usvojili mi izaziva mučninu. Dejv me je molio za oproštaj i govorio da žena sa kojom me je prevario nije želela dete, a on jeste, pa je to uspeo putem usvajanja. Ostaću u Kejlenovom životu jer sam ja njegova majka, ali ne mogu da podnesem da gledam Dejva znajući da me je izdao i lagao. Podnela sam zahtev za razvod", poručila je anonimna žena.

Njena dilema je sada kako da to saopšti deci, a neki članovi porodice su je čak optuživali i da je "sebična" što je zatražila razvod.

Ipak, forumaši su je uglavnom podržali rekavši joj da je učinila pravu stvar.

"Ovo nije obična laž, to je prevara veličine Mont Everesta", "nema šanse da je to jedini put da te je prevario", "to je možda njegova najgora laž, ali svakako nije prva", pisali su joj.

"Tvoj muž je prekršio brašne savete na mnogo načina, takav manjak poštovanja je neoprostiv", napisala joj je jedna žena.