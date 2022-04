ŠTA DA JEDETE UVEČE A DA SMRŠATE? Stručnjaci otkrivaju - dvije namirnice pomažu, ali pod JEDNIM USLOVOM

Koja hrana uveče ne goji, a šta se najviše preporučuje za jutro?

Staro pravilo za sve koji žele da oslabe jeste da posle 18 časova ne unose hranu, je "tijelo nema dovoljno vremena da je obradi, pa se pretvara u salo. E sada, ovu teoriju pobijaju brojni "zdravi" dijetalni režimi, a ako pitate nutricioniste, oni će vam reći da je gora opcija pustiti tijelo da gladuje, nego jesti u večernjim satima.

Endokrinolozi Mejo klinike otkrili su kako zapravo treba da se hranite uveče, a da ipak gubite kilograme.

Po njihovim riječima, pravilo da se ne jede posle 18 h nastalo je u neka davnija vremena, kada su ljudi praktično radili samo jednu smjenu i to od 7 ujutru, a uveče su daleko ranije odlazili u krevet.

"Dijetetičari su tada smatrali da je bolje da se ne jede četiri sata prije spavanja, odnosno posle 18 sati. Sada su navike drugačije i mnogi rade od 13 do 22 sata, a ima i onih koji rade od kuće i po nekom sopstvenom rasporedu. Ako je osoba završila rad na primjer u ponoć, onda večera ne bi trebalo da bude kasnije od 20 h. Čak i ako idete u krevet u dva posle ponoći, trebalo bi da večerate najkasnije do 22 h. I onda opet dolazimo dao zlatnog pravila, a to je da ne treba uzimati hranu četiri sata pijre spavanja. To je najvažnije ako želite da oslabite, bez obzira na to na kojem ste režimu ishrane", kažu enokrinolozi.

Što se tiče izbora namirnica noću, stručnjaci savjetuju da to bude proteinska hrana i povrće, a što je kasnija večera, to bi trebalo da bude lakša. Konzumiranje "teških" obroka može da poveća nivo insulina i pogorša kvalitet sna.

"Doručak je izuzetno važan za organizam, a ujutru bi trebalo da osjećate glad", kažu stručnjaci. "Ujutru je najbolje jesti proteine, masti ili ugljene hidrate. Ručak bi trebalo da bude 3-4 sata nakon doručka, a ako osoba boluje od insulinske rezistencije ili dijabetesa tipa 2, onda bi trebalo da se odrekne popodnevne užine", savjetuju ljekari.