Zoran Ćoćo Bećirović bio je smanjene uračunljivosti, ali ne bitno, u vrijeme napada na novinarku "Pobjede" Anu Raičković, nalaz je vještaka psihijatrijske struke, Željka Golubovića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

On je to izjavio na današnjem ročištu u podgoričkom Osnovnom sudu u predmetu koji se vodi protiv Bećirovića, njegovog sina Luke Bećirovića, Mladena Mijatovića i Ljubiše Dukića zbog napada na Raičković, prenose Vijesti.

Vještak Golubović je ocijenio i da je sposobnost Mijatovića da shvati značaj svoga djela i mogućnost upravljanja svojim postupcima bila “bitno smanjena” u vrijeme izvršenja krivičnog djela, a zbog udarca koji je zadobio od strane sina Raičković, Uroša Gagovića.

"Radi se o duševno zdravoj osobi i nema indikacija za mjeru bezbjednosti", saopštio je Golubović za Mijatovića.

Taj vještak je ocijenio da je sposbnost Luke Bećirovića te noći smanjena zbog prisutnosti alkohola.

"..medjusobna razmjena udaraca je okolnost koja dovodi do povišene emocionalne uzbudjenosti okrivljenoga koja odgovara afektu razdraženosti i bijesa srednjeg inteziteta, stanje svijesti je očuvano, intelekutalne i kognitivne funkcije su očuvane, ali akutna intoksikacija alkoholom dovodi do smanjene samokontrole, osoba burnije reaguje na mali stresni povod, dolazi do afektivnog traženja u smislu fizicičkog pokreta okrivljenog, odnosno dolazi do oslobadjanja unutrasnje psihičkr tenzije i anksioznosti uzrokovane deliktnom situacijom, dakle alkohol je pospiješio agresivno ponašanje u vrijeme krivičnog djela", kazao je vještak Golubović procjenjujući stanje okrivljenog Luke Bećirovića od te noći, pišu Vijesti.

Pravni zastupnik novinarke Raičkovič, advokat Srdan Kažić predložio je da Osnovni sud sprovede uvid u snimak koji je sporne večeri sačinila ona i koji se nalazi na njenom telefonu.

Sudija Ilija Radulović je taj predlog usvojio, te će angažovati vještaka digitalne forenzike Nikole Smiljanića.

".. a koje će za cilj imati izuzimanje video zapisa i fotografija koji su sačinjeni kritičnog dana u vrijeme odigravanja predmetnog dogadjaja ispred ugostiteljskog objekta Gurman. Vještak će se posebno izjasniti i u odnosu na autentičnost snimaka i eventualne izmjene istih", naveo je sudija Radulović.

Branilac okrivljenih Danilo Mićović je predložio da se okrivljenima ukine pritvor jer, kako je kazao, pritvor prelazi u kaznu.

"Da je bilo ko drugi u pitanju, pritvor ne bi trajao pet mjeseci, i jedini razlog zašto ovoliko traje je jer je u pitanju Zoran Bećirović", kazao je Mićović, prenose Vijesti.

Sud je odbio njegov predlog.