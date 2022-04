"ZBOG HEMOTERAPIJE SAM SPAO NA 35 KILOGRAMA": Poznati hrvatski glumac otkrio detalje borbe sa opakom bolešću!

Hrvatski glumac Nenad Cvetku ispričao je sve o borbi protiv raka vrata i glave sa kojim se bori.

Izvor: Facebook/Screenshot/Nenad Cvetko

Hrvatski glumac Nenad Cvetko bori se sa opakom bolešću, a sada je otkrio mukotrpan proces kroz koji prolazi. Ipak, optimizam ga ne napušta!

"Bolje mi je. Pogodili su terapiju. Bila je malo agresivnija, s više zračenja i više hemoterapija. Tako da su uspeli. Zasad su ostale samo neke nuspojave, ali za njih ćemo videti kad ponovimo pretrage za dva meseca", kaže on u svojoj ispovesti.

Kako je ranije otkrio, prošlog leta je slučajno otkrio kvržicu na vratu, a u jednom trenutku ostao je bez glasa. Na jesen su mu dijagnostikovali karcinom glave i vrata. Nenad je tad, kao i danas, naoružan optimizmom i uvek spreman za šalu na sopstveni račun.

"Najgore je prošlo. Svi smo očekivali još koju operaciju, ali do nje zbog terapije nije došlo. Lekarski konzilijum u kojem je bio i patolog zaključio je da operacija nije potrebna. To je bio više nego dobar znak", priča Cvetko kroz osmeh.

Kako kaže, od silnog zračenja ostala su mu neka zadebljanja, neki limfni čvorovi i neke otekline koje se mogu povući kroz mesec, dva ili godinu, dve, a neke mogu da ostanu trajne.

Kao glumac as uspešnom karijerom dužom od 30 godina svoje lečenje je uporedio s pripremama za predstavu i na kraju sa samom premijerom.

"To vam je poput završetka premijere. Tad ti radi adrenalin, a kad se to sve završi, onda si užasno iscrpljen psihički i fizički. To vam je kao kad radite tri meseca predstavu i najedanput dođe premijera i ti se odjednom samo nađeš u jednom praznom prostoru. I šta sad? Sad moraš da čekaš jer ne možeš odmah da dobiješ potvrdu da je sve u redu, treba da prođe mesec i po dok ne dobiješ nalaze", objašnjava Cvetko pa nastavlja:

Izvor: Facebook/Screenshot/Nenad Cvetko

"U vreme kad sam morao da crpim energiju koju nisam imao, pao sam na 35 kilograma. Efekti zračenja i hemoterapije još deluju. Čak i sad, nakon tri meseca, oni još nisu procesuirani u mom organizmu. U principu, da kucnem u drvo, sve je ostalo sama pozitiva".

Kako kaže, pre kovida su pacijenti kao što je on mogli da ostanu u bolnici, pa bi ih hranili na iglu, ali zbog specifičnosti raka, u kojem te zrače direktno u grlo, zapravo u vrat, Cvetku je cela usna šupljina bila spaljena.

"I zubi su još truli. Jednostavno, nisam mogao da jedem. Ali sam izdržao ceo proces, da imam 12 i po godina, dobio bih od doktora nekakvu zlatnu značku za izdržljivost", smeje se Cvetko.

Od decembra je imao još jednu hemoterapiju, a sve ukupno je prošao tri.

"Trideset i pet zračenja i tri hemoterapije. Sve sam to prošao samo s jednim danom odmora", ponosno kaže Cvetko, koji je zahvalan celom zdravstvenom timu.