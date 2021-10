GLUMAC ZBOG RAKA JEZIKA PREŽIVEO PAKAO: Trpeo agresivne hemoterapije, hranio se preko cevi...

Jezivi detalji borbe sa rakom.

Izvor: instagram/printscreen/stanleytucci

Glumac, producent i režiser Stenli Tuči, poznat po ostvarenju "Đavo nosi Pradu" i filmskoj franšizi "Igre gladi", borio se sa teškom bolešću o čemu je nedavno progovorio. Otkrio je i koje stvari su mu najteže pale tokom lečenja.

U intervjuu za "New Yotk Times" on je otkrio da je veliki gurman te da mu je tokom lečenja i hemoterapija najteže palo to što je izgubio apetit i što mu je hrana imala potpuno drugi ukus.

"Bilo je užasno", rekao je Stenli i dodao da je imao problema sa gutanjem hrane:

"Mislim, ako ne možete jesti i uživati u hrani, kako ćete uživati u svemu ostalom? Bilo mi je teško jer sam mogao da okusim sve, ali nisam mogao da progutam."

Stenli se bojao da će da izgubi čulo ukusa, a prisetio se kako mu je teško bilo da jede firentinski biftek.

"Morao sam hranu da žvaćem i po 10 minuta kako bi mi skliznula niz grlo. Ponekad bih je morao i pljunuti", rekao je Tuči.

Inače, u intervjuu za septembarsko izdanje "Vere", časopisa "Virgin Atlantic" za letove, Tuči je rekao da mu je dijagnostikovan tumor u podnožju jezika i da je nekoliko meseci prošao kroz zračenja visokim dozama hemoterapije. Nije mogao da jede normalno, imao je čak i cev za hranjenje šest meseci.

Rak mu je trenutno u remisiji, a glumac kaže da su šanse da se vrati vrlo male.