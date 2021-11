JOVAN MARIĆ PRIZNAO DA BOLUJE OD RAKA! Jedva preživeo koronu, sada je u BOLOVIMA, ne može ni da stoji - "neću još dugo"!

Jovan Marić preko novina objavio da boluje od karcinoma, evo i zbog čega.

Psihijatar Jovan Marić otkrio je za domaće medije da boluje od karcinoma! Ovu neočekivanu vest Marić je izneo komentarišući činjenicu da sin želi da ga izbaci iz stana koji je prepisao na njegovo ime još dok je Mateja (20) bio beba.

"Sine moj, star sam, bolestan, neću još dugo, možda još godinu ili dve. Posle toga će svakako sve biti tvoje", započeo je Marić ispovest za domaće medije.

"Jedva sam preživeo koronu, potpuno sam malaksao, pola dana spavam i samo gledam gde postoji stolica, da sednem. Uz to imam jake bolove, imam rak prostate, on ide uz moje godine. Sine, neću još dugo", rekao je on. Marić je o borbi sa korona virusom pričao vrlo detaljno i opisivao kako je doživeo kliničku smrt.

"Sam sam kriv što nisam dodao u ugovor da mogu da ostanem u stanu do kraja života, nisam ni sanjao da ovo može da se dogodi. Sada preko novina molim sina, da dođe da se ispričamo, ne znam ni kako danas izgleda", zavapio je Marić.

Sina je dobio 2001. godine, ali kada je imao samo sedam meseci, prepisao mu je stan. Međutim, kada je dečak napunio 15 godina, izjasnio se da ne želi više da viđa oca. Centar za socijalni rad je rekao da, pošto Jovan plaća alimentaciju, može da primora dete na viđanje jednom nedeljno uz prisustvo policije, ali Marić to nije hteo.

"Sada se samo bojim da ne dođu izvršitelji i izbace me na ulicu", rekao je on.