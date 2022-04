NEMAM DEVOJKU JER SAM PREZGODAN: Profesor matematike je već 6 godina sam, žene mu ne veruju da je STVARAN!

Kalum Flanagan već šest godina nema devojku, a tvrdi da je razlog – to što previše dobro izgleda!

Profesor matematike Kalum Flanagan (32) iz Vindzora već duži vremenski period pokušava da upozna nekoga preko Tindera, ali ne ide sve kako bi želeo.

"Moj izgled me sprečava da nađem devojku. Često me pitaju da li sam stvaran, što verovatno zvuči arogantno, ali mislim da zapravo više pokazuje šta većina žena danas očekuje od muškarca. Ako ste momak koji dobro izgleda i sređen je, ima dobar posao, ima samopouzdanja ali poštuje druge, to ponekad natera ljude da se zapitaju ’šta se ovde dešava?’. Mnoge žene odmah misle da ih lažete. Ponekad me optužuju da sam prevarant, da sam uzeo tuđe fotografije. Shvatam, većina ljudi koji koriste aplikacije za upoznavanje imaju takva iskustva, ili barem znaju nekoga ko je imao iskustva sa prevarantima, pa su ljudi oprezni. Ali, nema ničeg lažnog na mom profilu", rekao je Kalum.

Njegova najduža veza je inače trajala šest meseci, a kaže da bi više voleo da upoznaje devojke lično, ali priznaje da su aplikacije za upoznavanje praktičnije jer dosta radi.

"Reakcije ljudi su ponekad sramotne, pretpostavljaju da sam narcisoidan, jer imam fotografije iz teretane ili bez majice, sa plaže. Ljudi kažu ’izgledaš predobro’, ’previše dobro da bi bilo istinito’ ili me pitaju ’da li si stvaran?’. Preko aplikacije ne možeš baš da pokažeš ličnost, sve je površno. Imam dosta fotografija na Tinderu, ali tu nema biografije, što mislim da dekoncentriše žene. Verovatno misle ’zar ovaj čovek ne može da napiše nešto o sebi?’ i pitaju se da li sam prevarant. Ali, ništa ne krijem, samo ne volim te biografije", tvrdi on.

Uprkos tome, Kalum kaže ne namerava da se menja, te da će i dalje objavljivati istu vrstu fotografiju i da će brinuti o sebi.

"Trudim se da imam vremena za teretanu, vodim računa o koži, ishrani, posvećujem vreme modi i finansijama, to su mi hobiji. Sve to doprinosi da dobro izgledam i da se dobro osećam. Želim da pokažem da je i to deo moje ličnosti. Mislim da ljudi moj posao povezuju sa nekim ko je stariji, pomalo zapušten, što razumem jer profesori dosta rade", ispričao je Kalum, dodajući da "ne smatra da je to stigma, već da ljudi ne znaju kako da reaguju".

Uprkos svemu, zgodni mladić ne odustaje od ideje da će mu aplikacija za upoznavanje ipak pomoći da pronađe ljubav.