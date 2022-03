ZBOG OVOGA JE DEJAN PANTELIĆ ZAVRŠIO U BOLNICI: Ne ignorišite simptome koji mogu biti OPASNI PO ŽIVOT!

Voditelj Dejan Pantelić je hitno operisan zbog upale slepog creva, a u nastavku saznajte koje simptome ne smete da ignorišete.

Voditelj Dejan Pantelić primljen je u Urgentni centar, gde je hitno operisan jer je imao upalu slepog creva. U bolnici je zadržan radi daljeg oporavka, a voditelj je otkrio da je sve počelo bolom u stomaku od pre nekoliko dana.

Kada pomislimo na upalu slepog creva, odmah pomislimo na mučan i jak bol na desnoj strani stomaka. O tome je nedavno govorio i endokrinolog dr Vojislav Perišić.

"To je tačno, treba udariti desnom nogom o pod jako. Slepo crevo leži na mišiću i kada se upali ono pravi jaku iritaciju tog mišića. Kada aktiviramo taj mišić, onda to boli još jače. To je dobar savet, to je indirektni pokazatelj da postoji upala slepog creva", rekao je on u Jutarnjem programu na Prvoj.

Upala slepog creva je hitno stanje zato što postoji rizik od pucanja slepog creva i izlivanja sadržaja i bakterija po čitavoj trbušnoj duplji, što može biti i životno ugrožavajuće stanje.

Glavni uzrok upale slepog creva je blokada otvora slepog creva u debelo crevo mukusom, stolicom (fekolitima) ili uvećanim limfnim tkivom koje dovodi do nagomilavanja sadržaja i nakupljanja bakterija koje se i normalno nalaze u crevu, ali koje u većem broju dovode do upale.

Ovo su simptomi koje ne smete da ignorišete: