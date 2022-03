2 NAJMOĆNIJA NAPITKA KOJA SPREČAVAJU ALERGIJE: Narodni travar otkrio - ako ih ovako popijete, zaboravićete na polen!

Sve više ljudi reaguje na polen, čak i oni koji nisu alergični, a ukoliko žudite za prirodnim rešenjima, postoje dva napitka koja će vam pomoći.

Izvor: YouTube/Prva

"Sezona alergija" je uveliko počela, a čini se da sve veći broj ljudi reaguje na polen. Narodni travar Momčilo Antonijević je u emisiji "150 minuta" na Prvoj, otkrio dva prirodna načina da se rešite ovih reakcija.

Umesto lekova, biće vam potrebne dve biljke, a jedna zbog pregršt korisnih sastojaka može zameniti i meso.

"Alergijske reakcije su preterane reakcije imunog sistema i nije dobro koristiti imunostimulatore. Dakle, mi ne treba da stimulišemo naš imunitet, on je već prestimulisan i reaguje pogrešno na neke stvari na koje prirodno ne bi trebalo da reaguje", rekao je Antonijević i dodao:

"Zato je jako važno koristiti biljke koje fino 'naviju' naš imuni sistem da on reaguje u pravom trenutku, na prave stvari i u pravoj dozi. Izdvojio bih list crne ribizle. To je ukusno voće, dobar sok, ali list je izuzetno lekovit. Preporučuje se ljudima koji pate od alergija, ali i drugih autoimunih bolesti koje su zapravo preterana reakcija", rekao je Momčilo.

"Trebalo bi da se potraži u biljnim apotekama ili prodavnicama zdrave hrane. Naravno, ukoliko imate ribizile, bilo bi dobro da osušite i da ostavite zalihu lista kako biste ga imali tokom čitave godine. Može da se sadi u gradskim uslovima, to se gaji", rekao je narodni travar.

Način pripreme

"Čaj se priprema tako što se jedna supena kašika sušene biljke prelije šoljom ključale vode. To se promeša, poklopi, ostavi se da stoji pola sata ili 45 minuta i onda se popije dok je toplo. Trebalo bi 2 do 3 šolje dnevno, ali važno je početi ranije, pre nego što se pojavi izazivač alergije", objasnio je on.

"Druga biljka je kopriva. Nju ne upotrebljavamo dovoljno, a izuzetno je moćna biljka. Pored toga što nam može pomoći u alergijskim reakcijama, ona poboljšava krvnu sliku, jako dobro deluje na mokraćne kanale, poboljšava nivo gvožđa. Važno je znati da je jako dobra kaša od koprive, pripremljena kao spanać, posebno za ljude koji imaju artritis. Oni bi trebalo bar dva puta nedeljno da jedu kašu od koprive", otkrio je narodni travar i dodao:

"Sveža kopriva može da se nabavi na pijaci, do pozne jeseni. Kopriva po energetskoj vrednosti ne može da zameni meso, ali po vrlo korisnim sastojcima, prvenstveno po gvožđu, može", tvrdi Momčilo.