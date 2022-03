MNOGI IMAJU TAJ BOL, A NIKO GA NE POVEŽE SA URINARNOM INFEKCIJOM! Dr Milojević otkrio kod koga se BAKTERIJE posebno leče

Bakterije u urinu su normalna pojava, ali samo kod određenih ljudi moraju da se leče.

Izvor: RTS / Printscreen

Lečenje urinarnih infekcija često se odlaže, a statistike pokazuju da od njih češće obolevaju žene. Dok bakterije u urinu ne treba da se leče, urinarne infekcije zahtevaju antibiotsku terapiju.

Zašto se javljaju urinarne infekcije, kako se leče, koje navike mogu da pomognu, koliko je opasno dugo imati urinarnu infekciju koja nije izlečena, ali i na ostala pitanje odgovorio je urolog dr Bogomir Milojević.

On je u emisiji "RTS ordinacija" objasnio koji su simptomi urinarnih infekcija i dao savete kojima možemo da sprečimo pojavu istih.

"Tačno je da žene imaju više problema sa urinarnim infekcijama. Neki statistički podaci pokazuju da će 50% žena u toku života jednom osetiti urinarnu infekciju, a kod muškaraca taj podatak je samo 15%. Mada, kada gledamo po uzrastu, u najmlađem dobru, to su više muška deca zbog određenih anomalija. U srednjem dobu obolevaju žene, a posle 60. godine, učestalost obolevanja među polovima je gotovo identična", rekao je urolog i dodao:

"To što žene više obolevaju, razlog je anatomski, jer urinarne infekcije su bakterijske infekcije i izazvane su vlastitom crevnom florom. To znači da bakterija iz creva dospe do urinarnog sistema. Uočeno je da žene koje često imaju infekcije, a misli se na infekcije koje se ponavljaju i vraćaju, imaju povećanu kolonizaciju upravom tim bakterijama u prostoru oko analne regije, oko genitalija. To uopšte ne mora da bude povezano sa održavanjem lične higijene, već taj neko prosto ima veću sklonost ka urinarnim infekcijama", objasnio je doktor.

Ukoliko nalaz urina pokaže da imate bakterije, to nije razlog za brigu, kaže dr Milojević.

"Normalno je da bakterija prodre u urinarni trakt. Mi možemo da imamo bakterije u urinu, ali da nemamo urinarnu infekciju. Urinarna infekcija je odgovor organizma na prisustvo bakterija. Kada imamo nalaz bakterija u urinu bez infekcije, to su bakterije koje se ne leče", objasnio je urolog.

Na pitanje koja bakterija se najteže leči, dr Milojević kaže:

"Sve zavisi od težine kliničke slike. Nije isto kada ešerihiju ima neko ko je u 20-im ili 30-im godinama i kada je ima neko ko sa gomilu udruženih bolesti. Ne postoji ta razlika da li ćemo teže lečiti ešerihiju ili neku drugu bakteriju. Međutim, definitivno je da multirezistentne bakterije ne reaguju na antibiotike i to je veliki problem", objasnio je doktor.

Simptomi urinarne infekcije

Iako postoje uobičajeni simptomi, mnogi pacijenti upalu bubrega ne povezuju sa urinarnom infekcijom.

"Obično peckanje, bolovi pri mokrenju i učestalo mokrenje se obično povezuju sa upalom mokraćne bešike. Pacijenti mogu da imaju bolove i u lumbalnom predelu, da imaju temeperaturu, a mogu čak da imaju upalu bubrega, a da ne pomisle da urade nalaz urina", rekao je doktor i dodao:

"Bakterije u urinu ne moraju da budu patološko stanje. Ono se leči samo u posebnim situacijama. Recimo, trudnica ne sme da ima bakterije u urinu i mi ćemo je lečiti antibiotikom iako nema urinarnu infekciju. Zatim, deca sa određenim anomalijama moraju da dobiju antibiotsku terapiju. Takođe i pacijenti koji se spremaju za neku hiruršku intervenciju, ne smeju da imaju bakteriju i oni će isto biti lečeni antibiotikom", objasnio je dr Milojević.

"Ako neko na nalazu vidi da ima bakterije, a ne oseća nikakve simptome poput učestalog mokrenja, peckanja, temperature, ne treba da brine. Poptuno je u redu da imaju takav nalaz. Ako su leukociti povišeni, onda treba da se radi urinokultura. Ako već ima simptome, pacijent treba da krene i sa antibiotskom terapijom. Kada dobijemo nalaz urinokulture, onda dajemo ciljanu terapiju za određeni patogen, tačnije, menjamo terapiju", objasnio je urolog.

Saveti za česte ili uporne urinarne infekcije:

Piti 2 do 3 litra tečnosti dnevno

Koristiti čajeve - uva, peršun, brusnica

Koristiti suplemente po savetu lekara

Antibiotska preventivna terapija

Mokriti posle seksualnog odnosa

Ne zadržavati mokraću namerno

"Trebalo bi da bude različita tečnost, ne bi trebalo da se pacijenti opredele samo za vodu ili samo za čaj. Dakle, što raznovrsnija tečnost je poželjna. Čaj možete uzimati maksimalno dve do tri šolje dnevno, oni su jako pogodni. Suplementi su ekstrakti iz peršuna, brusnice i uve i imaju taj efekat da pospešuju izmokravanje", objasnio je dr Milojević.