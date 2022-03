NADA OBRIĆ SE SLOMILA U EMISIJI UŽIVO - NE MOGU O TOME DA PRIČAM: Lekari joj dali još 2 meseca, jedno je VRATILO U ŽIVOT

Ispovest Nade Obrić koja je preživela tri kancera.

Nije mala stvar pobediti rak jednom, neverovatna snaga je potrebna da se dva puta izborite sa opasnom bolešću, ali tri puta... Pevačici Nadi Obrić je ovo pošlo za rukom, a o svojoj teškoj, iscrpljujućoj i neumoljivoj borbi govorila je u emisiji "RTS Ordinacija". Prvo je imala kancer materice, potom melanom, a poslednji, i onaj koji joj je najteže pao, bio je rak bešike.

Nada, legenda narodne muzike kaže da je prvi znaci bolesti nisu bili "tipični", jednostavno je osetila da nešto nije u redu sa njom, sa njenim telom.

"Naučila sam da slušam orgaizam, da pratim znake. Tako je bilo i poslednji put, videla sam da nešto kod bešike nije u redu- Otišla sam na pregled, insistirala sam na skeneru i utvrđeno je da imam rak na bešici, koji je odmah operisan. Pa još jednom, pa još jednom i još jednom... Četvrti put je operacija trajala 7,5 sati i hvala bogu, pobedila sam", kaže Nada.

Koji su to simptomi koje je osetila, a koji su je upozorili da "nešto nije u redu" i da je potrebno da se javi lekaru?

"Osetila sam pri mokrenju neko žiganje, peckanje, videla sam da nešto nije regularno. Čak ni lekaru nisam znala da kažem pecizno šta je u pitanju. Mislila sam da je neka bakterija, bila sam na moru. To je bilo 2019. Nisu znali ni oni da je karcinom u tom momentu, poslali su tkivo na analizu i otkrili kancerogene ćelije. Tada su počeli bolovi, više puta sam išla kod lekara, posle druge operacije ima sam pet tumora na bešici. hitno su me operisali, operacija je dugo trajala ali zahvaljujući lekarima, ja sam danas sa vama."

Emotivan trenutak Nadinog gostovanja na televiziji...

Legenda narodne muzike je za tri godine imala četiri operacije, izvađena joj je bešika. Usledile su hemioterapije, ovog puta ih je imala osam. Prvi put kada se borila sa rakom, kada je imala malignitet materice, prošla je kroz 26 hemioterapija. treći put se borila sa opakom bolešu i ovog puta je bila pripremljena...

"Onkolog koja me vodila rekla je sestri: 'Ja se ove žene bojim! Sestra je bila zgranuta, pitala je što kada sam tako prijatna... Odgovorila je: 'Jer dolazi na hemioterapiju kao da dolazi na kafu!'. Ja sam jedina bila kojoj nije otpala kosa", kaže u ispovesti Obrićeva i dodaje da je, naravno, imale sve one neželjene efekte zračenja kroz koje svi prolaze.

Ja sam ljudsko biće, pre svega

"Naravno da je bilo svega, ja sam samo ljudsko biće, ali kada sam videla oči moje dece i koliko su se borili da mi ne pokažu u kakvom su stanju... I ja sam se borila da ne pokažem njima koliko je teško", kaže pevačica jedva zadržavajući suze. "U tim sitacijma se sve pretvori u uho i oči, sve čujete i vidite što nećete. Čula sam kad su lekari pričali da mi je ostalo mesec i po, dva života. Bila sam sigurma da ću da umrem, to sam i rekla deci. Borba je pomogla meni i njima, porodica je najveća podrška. Unuka mi je napisala tako lepu poruku koju i danas čuvam, ona je bila presudna… Ne mogu više da pričam o tome", kaže Nada vidno potresena.

"Svako moje gostovanje u ovakvim emisijama, to je iz puste želje da zamolim gledaoce da osluškuju, daje organizam neki signale, čim posumnjate, otiđite da vam lekar kaže da nije ništa", apeluje Obrićeva.

Tri kancera, svi različiti - prvi je bio ginekološki, drugi melanom, treći bešike. Koji joj je najteže pao?

"Ovaj poslednji, četiri operacije sam imala. Nije prijatno kada izvadite zub, a kamo li ovo... Kad vam saopšte da imate takvu vrstu karcinoma, nema ljudskog bića koje bi olako reagovalo. Imate noći kada razgovarate sami sa sobom, ja to uvek radim, šta ćete, kako ćete, šta vam valja činiti, da li se predati, boriti… Život je prelep, a da toga nismo svesni… Taj dan koji danas živimo, biće prošlost, ali u nepovrat, koji se nikada neće vratiti."

Osetila sam da nešto nije u redu

Prvi karcinom otkriven je 1999. i pevačica kaže da tada ništa nije osećala.

"Ništa me nije bolelo. Shvatila sam da nešto nije u redu, bila sa u Minhenu, uhavitila sam sebe na kasi da sam kupila tri pidžame, razmišljajući ako se razbolim, pamuk dobro upija znoj. Zašto sam o tome rzmišljala kad me ništa ne boli? To je mesec nekon što sam bila na ginekološkom pregledu i sve je bilo u redu. Prošlo je 9 meseci i vidim na pregledu po lekaru, njegove oči, uši, pora svaka… vidim mu na licu da nešto nije u redu. Dala sam isećak na analizu, on okoliša, ja mu kažem da imam rak, a on mi odgovori: 'Ko vam je to javio?'. Onda je sve krenulo brzinom svetlosti, brzo operacija, izvađene materica i jajnici. Sve je izvađeno što se moglo povaditi".

Usledile su hemioterapije i pevačica je mislila da je sve gotovo, da je bolest iza nje. Ali, nije bilo tako...

"Sa lekarom sedim na kafi, ja rekoh završila sam, on kaže: 'Nisi, ko ti to rekao? Može da je javi drugi rak'. Rekao mi je i ja potrebno da prođe pet godina da bi pacijent bio siguran. Tako je meni tokom četvrte godine otkriveno pet mladeža koji su maligni", kaže pevačica koja je i ovog puta "predosteila" da nešto nije u rdu, pa je zamolila kućnog prijatelja, lakara, da joj pogleda mladeže.

"Kako je pogledao, tako je rekao: 'Ovo je karcinom!. Mora danas da se operiše.' Tako je i bilo", priča Obrićeva i dodaje da treba slušati intuiciju, čim vas nešto čačne, treba odmah otići kod lekara.

Poručila i svima koji se bore sa kancerom da nikada ne odustaju.

"Ljudi, znam da vam je mnogo teško, obraćam vam se direktno, naročito noću kada ostanete sami sa sobom. Ni jednog trednutka se ne smete predati i misliti da je to kraj - evo mene i eto vas. Najlakše je da se predate, ali kada najmanje imate nade, uvek se pokaže da je ne smete izgubiti", zaključila je pevačica.