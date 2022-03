OVO JE PRAVI RAZLOG ZAŠTO ŽENA NEĆE SEKS SA VAMA: Nađa otkrila u čemu je problem, muškarcima se NEĆE svideti!

Stručnjak za seks Nađa Bokodi otkrila je razlog zašto udate žene ne žele da imaju seks sa svojim muževima!

Izvor: Instagram/nadiabokody

Mnogi ponekad u šali, a ponekad u zbilji kažu da je sa seksom gotovo kada se udate ili oženite. Nekim parovima seksualni život u braku procveta, ali definitivno ima i onih koji se pitaju u čemu je odjednom problem, pa su odnosi sve ređi ili sve lošiji.

Stručnjakinja za seks Nađa Bokodi otkrila je razlog zašto udate žene ne žele da imaju odnose sa svojim muževima – i muškarcima se njeno objašnjenje definitivno neće dopasti. Ona tvrdi da je problem u nezrelom ponašanju muškaraca!

"Naučene smo da mislimo da je to što nas neki muškarac odabere samo po sebi najveće priznanje našeg postojanja. Naravno, vaš muž skoro nikad ne spušta dasku WC šolje i i dalje misli da je slatko to što ostavlja nošene gaće na podu pored korpe za prljav veš, ali – VI IMATE MUŽA! Pa šta ako tu i tamo morate da mu glumite majku?", oštro započinje tekst Nađa za portal news.com.au.

"Nije da ga nije briga. On bi stvarno voleo da vam pomogne oko kupovine namirnica. Ali, on je samo muškarac... Otkud bi on znao koje mleko da kupi ili u koju posudu da sipa kuskus kada dođe kući sa svim tim? Ova nezrelost muškaraca nije slučajna, a nije sigurno ni zato što žene vole da glume majku svom odraslom mužu. To je rezultat stečenog, naučenog ponašanja – nešto što psiholozi sada nazivaju 'oružanom inkompetencijom'".

Nađa je navela statističke podatke prema kojima žena u proseku obavlja čak 21 sat neplaćenog posla više na nedeljnom nivou nego muškarac. Zbog toga su, nastavlja ona, dame često pod stresom, što svakako utiče na njihov libido.

Bokodi dodaje da su "obaveze za koje se očekuje da ih žena preuzme na sebe kada živi sa muškarcem loše po njihov seksualni život". Ona se pozvala i na jednu studiju, prema kojoj su žene dvaput sklonije tome da izgube interesovanje za seks kada žive sa muškarcem.

"Gotovo da nema nikakvog problema sa libidom žena, pravi je problem nezainteresovanost muškaraca da doprinesu njihovom svakodnevnom zajedničkom životu", poručuje Nađa.

Njen savet je da žene ili prestanu da glume majke svojim partnerima ili da prosto odu iz takve veze.

"Muškarci, ako želite da imate seks uskoro, uzmite četku za WC šolju i počnite da ribate", zaključila je ona.