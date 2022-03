LJUDI NE ZNAJU KOJE JE NAJBOLJE POVRĆE ZA IMUNITET! Ima ga svuda, jeftino je, doktor objasnio kako se NAJZDRAVIJE sprema

Najzdravije povrće za imunitet sadrži vitamine A, C i E, a evo kako da ga pripremite po savetu gastroenterologa!

Prof. dr Vojislav Perišić, gastroenterolog, pričao je u Jutarnjem programu o najzdravijem povrću i "ubitačnoj" kombinaciji vitamina koje je neophodno unositi u martu mesecu.

Doktor je objašnjavao i da li povrće iz staklenika ili tople leje, kakvo nam je dostupno tokom zimskih meseci, može da zameni "pravo" koje je raslo uz Sunčevu svetlost i toplotu. Odgovor će vas iznenaditi!

"Nema neke razlike između povrća, ako je podloga na kojem je gajena dobro komponovana, i ako je imalo odgovarajuću temperaturu. Ako biljka ima šta da 'vuče' korenom iz zemlje, mislim na prave hranljive sastojke, tu nema nikakve razlike", rekao je on.

Gastroenterolog je dao i savete za ishranu tokom ranih prolećnih meseci, kada je potrebno ojačati imunitet i uneti prave količine antioksidativnih supstanci. U pitanju su mladi luk, zelena salata, rotkvice...

"Rano proleće zahteva mnogo antioksidanata, jer je sve što smo unosili tokom zime prooksidativno. Najpre počnimo od mladog povrća, ono ima mnogo vode u sebi i bukvalno nam ispira organizam od štetnih supstanci. Potrebno je namirnice bogate antioksidantima unositi sveže", rekao je on.

Ključni je trio vitamina A, C i E, a doktor je preporučio jednu namirnicu koju bi trebalo jesti tri puta nedeljno i ne morate da brinete za svoj imunitet!

"Ko ima žutu boraniju, neka je jede tri puta nedeljno kao salatu i on ima ceo set vitamina A, C i E za čitavu tu sedmicu. Recept je jednostavan - obarite je i ohladite, pa pomešajte sa seckanim belim lukom, bez njega nema priče o zdravoj ishrani i imunitetu. Dodajte i mirođiju, i to je najzdravija salata u ovom vremenskom periodu", rekao je doktor.

