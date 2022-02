SIMPTOM PSORIJAZE MOŽETE VIDETI NA NOKTIMA: Dobro pogledajte kako izgledaju - jedan znak je ALARM UPOZORENJA!

Nokti mnogo toga govore o zdravlju, a ukoliko su žute boje, onda treba posebno da obratite pažnju.

Izvor: iobann/Shutterstock.com

Kada je u pitanju nega noktiju, većina nas najviše vodi računa o estetici i zanokticama, dok njihovu boju potpuno zanemarujemo i pravimo se da je sve u redu. Iako žene ovu prirodnu boju mogu jednostavno prekriti, važno je znati šta uzrokuje ovu promenu.

Prema rečima dermatologa Rejčel Majman, uzroci žutih noktiju mogu varirati od kozmetičkih problema, kao što je nošenje tamnog laka za nokte, do osnovnih zdravstvenih problema, kao što su gljivične infekcije. Osim toga, mali broj ljudi zna da ovo stanje može biti nasledno, iako je to veoma redak slučaj.

Ovo su najčešći razlozi za pojavu žutih noktiju:

Nošenje tamnog laka za nokte

Sigurno ste nebrojano puta čuli da ukoliko želite da se opredelite za tamnu boju na noktima, potrebno je da prethodno namažete bezbojni lak kao zaštitu. To nije uzaludno, jer ako ste ljubitelj tamnih boja, Rejčel ističe da takve vrste lakova zapravo mogu izazvati žutu boju.

"Boja stupa u interakciju sa keratinom noktiju i izaziva žutu boju. Ovo takođe može prouzrokovati da nokatna ploča postane lakše lomljiva, naročito ako koristite lakove koji sadrže formaldehid, kamfor i toluen, jer ovi oštriji sastojci mogu oslabiti nokatnu ploču", ističe dermatolog i dodaje:

Odvajanje nokta od mesa

Postepeno i bezbolno odvajanje noktiju sa prstiju poznato je kao stanje koje se zove oniholiza. Ono takođe može biti uzrok žutih noktiju.

"Ovo se može desiti kao rezultat traume, hemikalija, određenih lekova, kao i određenih upalnih stanja kao što je psorijaza. Ako je ovo stanje sa kojim se možda suočavate, najbolje je da posetite lekara da biste izbegli infekciju", ističe Rejčel.

Pušenje

Prema rečima dermatologa, izlaganje prstiju duvanskom katranu može izazvati promenu boje. Toksini uzrokuju pojavu izbočina na noktima, kao i promenu boje.

Karotenemija

Karotenemija dovodi do žućkaste obojenosti kože i usne sluznice.

"Ovo stanje, koje predstavlja višak beta-karotena, najčešće se viđa kod dece, a pored žutih noktiju, može izazvati i žutu kožu. Stanje je benigno, što znači da nema razloga za zabrinutost, ali ono je takođe alarm da posetite lekara", ističe dermatolog.

Gljivične infekcije

Kada se gljivična infekcija, poput atletskog stopala, pojavi na noktima, to dovodi do zadebljanja nokatne ploče i nakupljanja ostataka ispod nje, što može dovesti do žute nijanse.

Nedostatak vitamina

"Nokti su napravljeni uglavnom od tvrdog zaštitnog proteina koji se naziva alfa-keratin. Kada imamo malo proteina, kalcijuma ili drugih vitamina, to se ponekad može saznati i na osnovu noktiju, bilo da se radi o izbočinama, promeni boje ili lakoj lomljivosti. Istraživanja pokazuju da vitamin E može pomoći u održavanju zdrave i sveže boje noktiju", ističe deramatolog.