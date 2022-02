ZAŠTO SE NOKTI LISTAJU, ŠTA TO TELU NEDOSTAJE? Jednostavan test otkriva uzrok, a evo šta predstavlja POSEBNU OPASNOST

Zašto se listaju nokti?

Kada kosa počnje da se "tanji" i opada, nokti se listaju, a koža postaje suva i ispucala, to je obično znak da našem telu nedostaje neki nutrijent. I dok uzoci opadanja kose mogu biti raznorazni, u pozadini se neretko kriju i neke ozbiljnije bolesti, koža najčešće strada od neadekvatne nege, a šta je to što uzrokuje listanje noktiju?

"Nokti mogu da se listaju usled nedostatka silicijuma, selena, gvožđa, kalcijuma, magnezijuma, cinka, vitamina grupe B, C, E, D. U slučaju deficita gvožđa u organizmu, situacija može da se pogorša do distrofije nokatne ploče", kažu stručnjaci i savetuju osobe koje imaju ovaj problem, da nikako ne pokušavaju da se sami leče. Neadekvatan tretman može da dovede do uništavanjja nokatne ploče.

Ako uzrok ove pojave nije fizička povreda koja izaziva poremećaju u rastu nosta, najbolje je da se obratite dermatologu ili mikologu.

Kako "izlečiti" nokte?

Prvo je najbolje da date krv na analizu i utvrdite koji vam to mikroelement nedostaje. Za obnavljanje noktiju propisuju se kompleksi vitamina i minerala, ali je neophodno i napraviti izmene u ishrani, pojačati unos voća i povrća. Tek kada se povtazi optimala nivo ovih neophodnih hranljivih sastojaka u telu, nokat će moći da se zaleči i oporavi.