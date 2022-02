MUŽ ZAHTEVA DA URADIM JEDNU STVAR SVAKI PUT PRE SEKSA: Razlog je krajnje neobičan, a tek da čujete šta još mora da radi!

Žena otkrila da je muž zbog svoje fobije tera da dezinfikuje telo u sauni pre seksa, a evo šta još mora da radi!

Izvor: Edvard Nalbantjan/Shutterstock.com

Žena po imenu Kristi otkrila je da je njen muž toliko opsednut bakterijama da je tera da dezinfikuje telo u sauni pre seksualnog odnosa!

Brajan priznaje da pati od germafobije – strah od bakterija – te da sate dnevno provodi dezinfikujući svaki deo kuće i kancelarije. Zaštitnu masku je u kancelariji nosio mnogo pre pandemije, a sa sobom nosi i mali uređaj koji emituje UV svetlo, kojim dezinfikuje sve što dodiruje.

Kada je kupio saunu, Kristi je prvo bila oduševljena, ali je ubrzo shvatila da on nema nameru da je koristi za zabavu, o čemu je sve ispričala u emisiji "Ekstremni germafobi" na TLC-ju.

"Kada smo kupili saunu, bilo je sjajno. Imali smo u njoj dosta sjajnih trenutaka, intimnih, ali sada više uopšte nije seksi. Može da se zagreje do 160 stepeni, a u Brajanovim očima, to je temperatura koja je dovoljna da dezinfikuje moje telo. Muž zahteva od mene da u sauni sedim sama i tako dezinfikujem telo pre seksualnog odnosa, a to ponekad baš ubija raspoloženje".

Brajan takođe saunu koristi kako bi dezinfikovao prljavi veš pre nego što se opere, a ističe i da Kristi mora da dezinfikuje svoje stvari.

"Moram da dezinfikujem sve, kao na primer svoju šminku. Brajan smatra da su te četkice prljave i misli da je to odvratno, pa želi da ih dezinfikujem svakog dana", priznala je žena.