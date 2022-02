OVE PROMENE U USTIMA MOGU BITI ZNACI OPASNIH BOLESTI! Stomatolog upozorio - često nemaju veze sa vašim ZUBIMA!

Postoje oboljenja čiji se simptomi mogu ispoljiti u vidu promena na zubima, desnima i u ustima, upozorava stomatolog.

Izvor: maRRitch/Shutterstock.com

Ukoliko primetimo neke promene na zubima ili u ustima, prvo zakazujemo pregled kod zubara. Ipak, često se može desiti da određene promene i znaci pokazuju da se radi o potpuno drugom, neočekivanom oboljenju.

Preporuka stomatologa je da ih posećujete na svakih šest meseci kako biste se pravilno brinuli o svom zdravlju, a stomatolog Azad Ejrumlu, otkrio je ozbiljna stanja koja se mogu uočiti tokom pregleda.

"Dok su zdravlje zuba i desni primarni fokus kada posećujete stomatologa, postoji niz drugih potencijalnih problema na koje takođe treba da pazimo. Nije neuobičajeno da stomatolog primeti rane zdravstvene znakove koje možda niste primetili. Naprotiv, to se često dešava. Obučeni smo da pazimo na potencijalne probleme kao što su otečeni limfni čvorovi, oboljenje mekih tkiva i ranice u ustima", ističe stomatolog i dodaje:

"Neke od ovih abnormalnosti mogu biti povezane sa nedostatkom vitamina i minerala ili hormonskim promenama koje čine deo šireg zdravstvenog stanja. Od vitalnog je značaja da imate redovne preglede da biste održali dobro zdravlje, ali odlazak kod zubara takođe može otkriti veće probleme", ističe on.

Ove bolesti ne zahvataju vaše zube, ali se mogu uočiti kada posetite zubara.

Rak

Rak usne šupljine najčešće se pojavljuje na sluznici dna usne šupljine, ispod ili na rubovima jezika kao plića ili dublja rana koja raste, poprima različitu boju od ostatka sluznice i širi se u okolno područje.

Imunosupresija i virusne infekcije se takođe mogu pojaviti u ustima, mnogo pre nego što postanu vidljive na drugim mestima.

Anemija

Ako je sluznica usta previše bleda, to može biti znak da pacijent ima anemiju. Ovo je stanje u kojem telu nedostaje dovoljno crvenih krvnih zrnaca da prenesu kiseonik do svih tkiva. Anemija može biti privremena ili dugotrajna i može se kretati od blage do teške.

Stres

Preterano škrgutanje zubima može biti znak da patite od stresa. Stres može izazvati visok krvni pritisak, koji može izazvati zdravstvene probleme koji mogu imati fatalan ishod.

Osteoporoza

Rutinsko skeniranje kostiju može pokazati znake da nedostatak gustine može biti posledica osteoporoze. Preporučuje se da se posavetujete sa lekarom zbog sumnje na osteoporozu ako ste imali ranu menopauzu ili ste uzimali kortikosteroide nekoliko meseci neprekidno ili ako je neko od vaših roditelja imao prelom kuka ili kičme.

Dijabetes

Suva usta, povlačenje desni i obilno krvarenje mogu biti rani znaci dijabetesa. Ako stomatolog primeti ovo, preporučiće vam da uradite test krvi kod svog lekara.