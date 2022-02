KAKO DA POTROŠITE JEDNU ČOKOLADU DOK SPAVATE: Dr Filgud otkrio šta tačno da jedete da biste to uspeli! (VIDEO)

Dr Filgud objasnio šta je potrebno da jedete uveče, da biste tokom noći, dok spavate, potrošili kalorija koliko otprilike ima jedna čokolada!

Kalorije se, logično, najviše troše tokom fizičke aktivnosti, ali određen broj kalorija troši se i na bazni metabolizam, odnosno na osnovne funkcije koje telo obavlja. To znači da telo određen broj kalorija sagoreva i kada ležimo, spavamo, a Saša Plećević poznatiji kao dr Filgud je objasnio kako da potrošite jednu čokoladu dok spavate.

"Je l’ znate kako možete da potrošite čokoladu uveče dok spavate? Vidite ovako, ako u toku dana unesete dovoljno hrane, ni previše ni premalo, i ako vam je, pod jedan, večera do sedam, posle sedam ništa ne jedete, i ako pod dva, ne jedete za večeru ugljene hidrate – hleb, testenine, voće, slatkiše, nego samo meso, salatu, ili sir i salatu, kao u ovom slučaju ja unosim, evo salata, imam sir, kuvana jaja, to su proteini i salata. Jednu kaloriju trošim po kilogramu za osnovne životne funkcije – za rad creva, za disanje, za rad žlezda sa unutrašnjim lučenjem, za rad bubrega, tj. da bi organizam živeo. Dok spavam, ja trošim kaloriju po kilogramu, imam 80 kilograma, znači na sat potrošim 80 kalorija. Spavam osam sati, to je 640 kalorija, a jedna čokolada ima 500 kalorija. Znači, potrošio sam više nego jednu čokoladu", poručio je on.

