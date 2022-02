6 SIMPTOMA STELT OMIKRONA KOJE NIKAD NE BISTE POVEZALI SA KORONOM: I lekari u čudu, sve više ljudi ih ima!

Stručnjaci upozoravaju da novi podsoj omikrona, stelt, daje neke veoma neobične simptome...

Izvor: eugenegurkov/Shutterstock.com

Stelt omikron, podsoj omikron soja koji je registrovan i u Crnoj Gori, ima neke različite i potpuno neočekivane simptome, upozoravaju stručnjaci.

Sudeći prema ZOE studiji o simptomima korone koju predvodi ugledni profesor Tim Spektor, nova varijanta kovida mogla bi najviše da utiče na stomak, tj. creva.

"Znamo da virus pokušava da uđe kroz nos ili usta i pokazuje se u respiratornom sistemu ili plućima. Znamo da virus putuje do različitim delova tela. Moguće je da omikron ili druga varijanta napdaju creva. To znači da se virus ne bi pokazao u nosu, tako da je moguće da imate infekciju u crevima, ali da rezultati ne budu pozitivni", rekao je on.

Glavni medicinski službenik u kovid ambulanti dr Bil Admajer istakao je da je delta soj izazivao veoma ozbiljne simptome u gornjem respiratornom traktu, ali da "kada je reč o omikronu, sve je više pacijenata koji imaju gastrointestinalne simptome".

Stručnjaci su izdvojili šest simptoma na koje bi trebalo da obratite pažnju:

Mučnina Dijareja Povraćanje Bol u stomaku Gorušica Nadutost

Na sajtu ZOE kovid studije ističe se da je dijareja jedan od opštih simptoma kovida, ali je "manje poznat".

Prema ovoj studiji, najveći rizik od zaraze koronom je u prvih nekoliko dana bolesti.