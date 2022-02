12 NEDELJA JEDITE 2 KIVIJA DNEVNO, REZULTAT ĆE VAS ODUŠEVITI: Topi salo sa NAJKRITIČNIJIH delova tela BEZ DIJETE

Saznajte na koji način i tačno sa kojih delova tela kivi topi salo!

Mali je broj onih koji se makar u jednom periodu života nisu susreli sa problemom viška kilograma. Probali su brojne dijete, neke restriktivnije neke manje stroge, neumorno vežbali, ali i pored svega je uspeh često itostajao. Svi stručnjaci se slažću da prva stvar koju treba da promenite ako mučite muku sa viškom kilograma jeste ishrana.

Poslednja studija uliva nadu svima koji se suočavaju sa ovim problemom. Američki naučnici su došli do neočekivanog otkrića a to je da vitamin C ne samo da pomaže da brže izgubite težinu, već ciljano topi masne naslage. Pa tako, otkriveno je da skida naslage sa onih delova tela koji su najkritičniji, a to su bokovi i stomak.

Teško "topljive" masti

Visceralna mast se nakuplja u stomaku i reguliše rad hormona u telu. Njen višak može da izazove i te kako negativne posledice po zdravlje osobe - na primer, povećava se rizik od srčanih oboljenja, onkoloških, kao i zapaljenskih procesa. A da biste se rešili ovih naslaga, naučnici predlažu da pojačate unos određenog povrća i voća bogatog vitaminom C.

Jedna od najboljih namirnca koje vraćaju telo u fit formu jeste kivi. Istraživanja su pokazala da konzumacija ovog voća, bogatog vitaminom C, značajno povećava stopu sagorevanja visceralnih masti.

Koliko kivija dnevno?

Istraživači su otkrili da je za postizanje željenog efekta potrebno jesti najmanje dva kivija dnevno tokom tri meseca.

“Posle 12 nedelja, učesnici eksperimenta pokazali su značajno povećanje nivoa vitamina C u plazmi, kao i smanjenje dijastolnog i sistolnog krvnog pritiska, smanjenje obima struka i odnosa struka i kukova”, kažu autori ove studije.

Istraživači su takođe primetili da zeleno voće sadrži enzim aktinidin, koji je neophodan za gubitak težine. Poboljšava varenje, što znači da višak kilograma jednostavno neće imati vremena da se nataloži. Zaključak američkih naučnika je i da konzumiranje dovoljne količine namirnica bogatih vitaminom C može da spreči gojenje.