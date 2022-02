PLAĆAJU MI ČITAVO BOGATSTVO ZATO ŠTO SAM DEBELA: Ismevaju je zbog izgleda, a ona mesečno zaradi i do 12.000 evra! (FOTO)

Denijel Gardiner često je na meti ružnih komentara zbog svog izgleda, a ona zahvaljujući svojim oblinama zarađuje do 12.000 evra mesečno!

Izvor: Instagram/Screenshot/danielle_lucyy

Denijel (33) je plus-sajz manekenka, koja reklamira kupaće kostime i ne libi se da pokaže "velike butine, strije i sve ostalo". Zbog toga je često na meti ružnih komentara, ali ona tvrdi da sada zarađuje više novca nego kada je bila mršava.

Takođe, kaže da obožava svoje obline, a do sada je već radila za neke poznate brendove.

"Plaćaju mi čitavo bogatstvo zato što sam debela i da sam mršava, ne bih bila model, niti bih imala 128.000 pratilaca na Instagramu. Ima toliko mršavih modela, jednostavno ne bih mogla da se izdvojim", poručuje ona.

Ona otkriva da za svoje modne angažmane naplaćuje po 770 evra, a obično radi po dva nedeljno.

"Kada sam reklamirala bikini i objavila fotografije na društvenim mrežama, ljudi su komentarisali da ne treba da nosim to jer nisam ’ni mala ni lepa’. Nazivali su me muškaračom i govorili mi da sam debela za modela. Ali, sve to me ne zanima jer je upravo moja veličina ono što me je učinilo uspešno. Nikada ne bih uspela kao modela da sam mršava, toga ima previše u industriji mode".

Denijel kaže da ponekad mesečno uspe da zaradi i do 12.000 evra, samo od svog posla influenserke, a modni angažmani joj donose još oko 18.000 evra godišnje.

"Nedeljno mi pošalju po 40 proizvoda, uključujući odeću, opremu za teretanu, torbice, koje objavljujem na Instagramu. Naplaćujem između 400 i 650 evra po objavi, i 400 evra za stori od tri slajda. To podrazumeva dosta posla jer je moj cilj da dobijem što više lajkova, pošto to znači i više novca, ali to može da bude stresno".

Denijel je inače kao tinejdžerka i u dvadesetim godinama bila mršava, ali kaže da tada uopšte nije imala samopouzdanja.

"Provela sam godine trudeći se da budem mršava i mrzela sam sebe zbog toga. Kada sam imala 21 godinu, nosila sam veličinu odeće 40 i mislila sam da sam debela".

Kasnije, kada se ugojila, problemi sa samopouzdanjem su se pogoršali, zbog čega je išla na kurs koji je držala kompanija za menadžment plus-saj modela, što joj je pomoglo.

"Naučila sam da volim sebe zbog sebe, a ne zbog toga kako izgledam. Shvatila sam da lepota dolazi u svim oblicima i veličinama. Nakon toga sam prvi put za mnogo godina bila inspirisana i puna nade, počela sam da verujem da sam prelepa i da treba da volim sebe".

Nakon toga je počela da objavljuje svoje fotografije u donjem vešu na Instagramu, kada su joj se javili prvi brendovi i ponudili joj angažman, a ostalo je istorija.

Takođe, Denijel ističe da vodi računa o zdravlju.

"Ja sam zdrava, idem na plivanje, u teretanu, igram se sa decom. Nisam neko ko sedi i ceo dan jede brzu hranu. Hranim se zdravo, za doručak jedem jaja i avokado, za ručak pileću salatu. Ne zanima me šta bilo ko misli. Kada prestane to da vam bude bitno, mnogo ste srećniji".