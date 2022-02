PROLEĆE ĆE BITI MIRNO, ČINI SE DA JE KRAJ BLIZU: Ali šta ako se na leto pojavi NOVA mutacija korone i napravi haos?

Srpski stručnjaci dr Radmilo Janković i dr Milanko Šekler o novim sojevima korone.

Anesteziolog prof. dr Radmilo Janković i virusolog dr Milanko Šekler gostovali su na RTS-u i pričali o omikron soju, mogućem kraju pandemije i vakcinaciji.

Korona brojke nisu stabilne i vrlo su visoke, broj umrlih raste, na šta je upozorio i dr Predrag Kon. Omikron hospitalizuje manji broj ljudi ali profesor Janković ne isključuje mogućnost nastanka novog soja.

"Omikron daje potpuno drugačiju prirodu bolesti. Optimista sam. Ovo je sigurno jedan početak smirivanja. Ovoliki broj zaraženih će iscrpeti neki biološki maksimum. Mislim da će se krivulja nakon kratkog platoa krajem februara početi da se spušta. Mislim da ćemo imati mirno proleće i leto, gotovo sam siguran. Ostaje da vidimo da li će tokom leta biti neka mutacija koja je napravila poput delte, dar-mar u Evropi", naglasio je Janković.

Virusolog Milanko Šekler sa Instituta za veterinu Kraljevo napominje da će još rasti broj novozaraženih.

"Mali je procenat ljudi koji imaju potrebu za hospitalizacijom. Ali, i jedan procenat na 20.000 je 200. Druga stvar je da raste broj umrlih. To je logično jer dolazi do tzv. taloženja smrti. Prikupljaju se teški slučajevi, oni duže boluju. To nas verovatno očekuje u dužem periodu", ističe Šekler.

"Biće kraj za one koji su vakcinisani tri puta, mislim da oni mogu da imaju lep razlog da budu opušteniji. S druge strane, za nevakcinisane, nisam siguran da će biti mirno. Toliko je prisutan virus da ne vidim da će nešto bitno da se promeni. Da imate nedeljno stotinak hiljada. U svakoj porodici ima neko zaražen", ukazuje Šekler i dodaje da imamo povećanje broja hospitalizovanih i povećanje broja ljudi na respiratorima, a ne opadanje.

"Omikron se vrlo lako prenosi. Novi podaci pokazuju da ima dosta zaražavanja preko konjuktiva i da je potrebno svega stotinak čestica da se neko inficira", kaže Šekler.

Janković kaže da kad god su bili pikovi, padao je intenzitet vakcinacije. Od početka smo tvrdili da vakcinacija sprečava ozbiljno oboljevanje i smrt, navodi Janković.