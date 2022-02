UZ OVAJ TRIK ZASPAĆETE BRŽE NEGO ŠTO MISLITE! Stručnjak rešio problem koji muči mnoge - samo gledajte TV i uradite OVO!

Opuštajući trik koji možete sprovesti dok gledate televiiju učiniće da zaspite brzo.

Izvor: Shutterstock/sebra

Da li i vi spadate u onu grupu ljudi koja svom partneru ili ukućanu kaže: "Blago tebi, kako tako brzo zaspiš?"? Ukoliko vam je potrebno dugo vremena da zaspite i niste one "sreće" da se to dogodi onog trenutka kad zatvorite oči, onda ste na pravom mestu.

Džejms Vilson, stručnjak za spavanje, ističe da nikada nije bilo važno vreme u koje idete u krevet, već da je najvažnije da shvatite šta vaše telo opušta. Kada se to dogodi, tada nastupa san. Osim toga, od nivoa opuštanja vašeg tela, zavisi i kvalitet sna, kao i zadovoljstvo koje osećate kada se probudite. Džejms svojim klijentima savetuje sjajan trik koji ne zahteva nikakav napor. Naprotiv, možete ga primeniti dok gledate televiziju.

Sve što treba da uradite jeste da napunite bocu sa blago toplom vodom, a zatim da stopala oslonite na nju.

"Kada to uradite, pada vam temeperatura koju vaše telo oseća. Dakle, to je kao da svom telu kažete da ste sada spremni za spavanje i to pomaže procesu opuštanja. Snižavanje osnovne telesne temperature, kao i otkucaja srca, ključno je za ulazak u zonu spavanja", ističe stručnjak.

Prema njegovim rečima, trebablo bi da izbegavate da nosite flašu sa toplom vodom sa sobom u krevet, jer bi to vaše okruženje za spavanje moglo da učini previše toplim.

"Kupanje ili tuširanje čine istu stvar kao zagrevanje stopala flašom sa toplom vodom, ali ako nemate vremena za to, ovo je odlična opcija, probajte! Ovaj trik naročito funkcioniše leti", ističe Džejms.

Jedna studija je sprovela istraživanje sa 15 odraslih koji su imali problema sa spavanjem, otkrivši da 40-minutna kupka stopala smanjuje učestalost buđenja tokom noći.

U radu objavljenom u časopisu Nature, stručnjaci kažu da je zagrevanje stopala "najbolja opcija za brzo uspavljivanje". Kako je tamo objašnjeno, proširenje krvnih sudova u stopalima koja su zagrejana, povećava gubitak toplote. Muškarcima je trebalo u proseku sedam minuta manje da zaspu, spavali su pola sata duže, a noću su se budili tri puta manje nego tokom prethodnog sna.