OVO UBIJA VIŠE OD OMIKRONA! Doktor upozorio na FATALNE GREŠKE u liječenju kod kuće, izazivate KRVARENJE u crijevima!

Omikron obično ima blaže simptome, zbog čega se mnogi radije leče "na svoju ruku". Ovo su najveće greške u liječenju novog soja kod kuće.

Omikron je postao dominatan soj korone svuda u svijetu i mada stručnjaci upozoravaju da postoji mogućnost da će se pojaviti i nove mutacije, ipak su saglasni da bi naredne vrste virusa SARS-CoV-2 trebalo da budu blaže. Najvažnija karakteristika omikrona jeste da je mnogo zarazniji od prethodnog soja - delte, ali svi dokazi ukazuju na to da izaziva blaže kliničke slike.

Upravo zato mnogi pacijenti često odlučuju da se liječe sami, primjenjujući "recept" koji su im prepisali ljekari prilikom prethodne infekcije koronom (ako su već jednom bolovali od kovida) ili onaj koji su njihovi prijateljili ili rodbina koji su obojleli dobili. Ovo je ekstremno opasno, upozoravaju stručnjaci, čak i kad je riječ o omikronu koji ređe izaziva teška stanja.

Doktor Aleksej Huhrev je otkrio koje su to najveće greške u liječenju zaraze omikronom, a izdvojio je upotrebu ljekova za razrjeđivanje krvi i antibiotika "na svoju ruku". Upotreba antibiotika često dovodi do otpornosti organizma na često uzimane ljekove i, u budućnosti, potpuno smanjenje njihovu efikasnost. To zanči da neće uopšte neće djelovati na oganizam kada ih popijete.

"Ovo je zaista nešto što ubija mnogo više od omikrona. Oni koji su radili na odjeljenjima intenzivne njege, na ozbiljnim odjeljenjima, znaju kako je kada nijedan antibiotik ne djeluje“, objasnio je stručnjak.

Ljekovi za razrjeđivanje krvi, ako se uzimaju bez recepta, izazivaju krvarenje u želucu i crijevima. Ljekari upozoravaju da je ovdje najveća opasnost što ova vrsta ljekova nema "zamjenu", pa tako ne postoji druga opcija. Opasno je i "liječenje" alkoholom. Alkoholna pića vrše veći pritisak na ionako oslabljen imuni sistem.

Lekove za spuštanje temperature treba uzumati pažljivo, i to samo ako je potrebno.

"Ako je temperatura ispod 39, to može da se toleriše, nije vam potreban antipiretik. Naravno, sve što je više od 39 stepeni treba 'obarati'", kaže doktor.

Doktor je savjetovao i da ukoliko je infekcija omikronom prošla sa blagim simptomima i bez posledica, u fazi oporavka je najbolje piti što više vode, odmarati i ne izlagati se stresu.