KOLIKO DANA ZARAŽENI MOŽE DA PRENOSI OMIKRON? Stručnjaci otkrili u kom periodu je NAJOPASNIJI za okolinu!

Stručnjaci su dali odgovor na pitanje koliko je dugo osoba zaražena omikronom zarazna i kada je najveći rizik od transmisije.

Izvor: Drazen Zigic/Shutterstock.com

Omikron soj korona virusa brzo je zavladao svetom, a iako je do sada poznato da ovaj virus uglavnom daje blaže kliničke slike, zna se i da je zarazniji. Stručnjaci iz američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti otkrili su koliko dugo je osoba zaražena ovom varijantom zarazna i kada je najveći rizik da virus prenese.

"Potrebno je manje vremena da se kod nekoga ko je izložen kovidu potencijalno pojave simptomi. Traje kraće pojava simptoma, a kraće je i vreme koliko je osoba zarazna, i uglavnom je kraće vreme oporavka. Delom je razlog tome što sada ima dosta vakcinisanih", rekla je dr Alison Arvordi, predstavnica Odeljenja za javno zdravlje.

Kada je reč o najvećem riziku za prenos virusa, to je jedan do dva dana pre pojave simptome, kao i dva do tri dana nakon pojave prvih simptoma.

"Podaci Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) su pokazali da nakon sedam dana nema rizika od prenosa. A od petog do sedmog dana, znate, mnogo zavisi od toga da li je osoba vakcinisana, ima li pridružene bolesti i slično, ali rizik opada, posebno ako se poštuje nošenje maske", dodaje dr Arvordi.

Kada je reč o onima koji nemaju nikakve simptome, a testom je utvrđeno da imaju kovid, prema podacima CDC-ja, oni se smatraju zaraznim najmanje dva dana pre pozitivnog teksta.

Kada je reč o samom testiranju, savet je da se ono uradi ili odmah po pojavi simptoma ili najkasnije do pet dana od pojave simptoma. U međuvremenu, svakako bi trebalo da budu u samoizolaciji, kako ne bi širili virus.