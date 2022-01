"BRATE, IZGLEDA KAO DA TI JE MAJKA": Urnišu ih zbog razlike od 22 godine, a kuguarka poručuje: Evo zašto je super!

Ljubavni par na meti osuda zbog 22 godine razlike u godinama – i to "u korist" žene – ali oni tvrde da nikada nisu bili srećniji!

Partneri među kojima je velika razlika u godinama često su na meti kritika okoline, a posebnu kategoriju u tom smislu zauzimaju oni gde je žena starija. Tada su komentari još gori, a to su na svojoj koži iskusili Aleksander Krauli (25) i njegova 47-godišnja partnerka.

On na svojoj TikTok stranici redovno objavljuje njihove fotografije i snimke, a nedavno je u opisu jednog klipa napisao da je ona njegova "srodna duša".

"Jednom sam upoznao 47-godišnju ženu koja je postala moja srodna duša. Ljudi ne razumeju našu vezu zbog razlike u godinama i tvrde da nećemo opstati. Godinu dana kasnije, mi i dalje uživamo", poručio je.

Uprkos tome što Aleksander ističe da je par srećniji nego ikad, neki ljudi nisu ubeđeni u to, pa mu ostavljaju ružne komentare.

"Brate, imaćeš dve majke u jednoj kući","Mora da ima novca... izgleda kao da ti je majka", "Jadnica će biti izigrana... Godine ne možeš da prevariš, već se vide. Uživaj dok traje", neki su od komentara.

I dok njegova partnerka mora da se nosi sa groznim komentarima jer je u vezi sa mlađim momkom, ona kaže da takva veza ima i svojih prednosti.

"Ljudi me pitaju koje su prednosti veze sa mlađim momkom. Ja im kažem, lepo je što mogu da mu provučem prste kroz kosu – ne kroz dlake na leđima, već one na njegovoj glavi – ima ih, baš je lepo. On je veoma aktivan sa mnom – ja sam vrlo aktivna osoba, a on sve radi sa mnom, ne zadiše se dok stignemo do kola ili se penjemo uz stepenice".

Ona dodaje da kada ona ne vidi da nešto pročita, on to uradi umesto nje.

"Lepo je imati tako mladog momka, i vas podmladi", poručila je na kraju.