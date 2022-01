ZBOG REČI KOJE JE DEVOJCI UPUTIO MOMAK 2.5 MILIONA LJUDI U ŠOKU: Hteo da je upozna sa drugovima, pa rekao užasnu stvar!

Devojka pokazala poruke koje joj je dečko poslao, ljudi ne mogu da veruju šta vide!

Izvor: Shutterstock/GaudiLab

Kada ste sa nekim u vezi, očekujete da vas taj neko voli i kada niste u svom najboljem izdanju, zar ne? Ako imate više od, recimo, 15 godina, svesni ste da ne možete pred dečkom uvek biti našminkani i izgledati kao da ste upravo sišli sa neke naslovnice, a trebalo bi da su i momci svesni toga.

E, pa, izgleda da nisu sve!

Devojka po imenu Lili Braun otkrila je na TikToku da su ona i njen dečko jedne večeri trebalo da izađu sa njegovim društvom, kako bi ona upoznala njegove prijatelje. Ona je objavila poruke koje joj je dečko slao pre izlaska, i ljudi bukvalno ne mogu da veruju šta vide.

"Hej, dušo, jesi li počela da se spremaš za večeras?", glasi poruka koju je prvo poslao, na koju je Lili odgovorila: "Da, već sam spremna".

Na to ju je momak upitao može li da vidi kako izgleda, a ona mu odgovara da se "nije našminkala", niti posebno sredila, pa ga pita da li idu na neko "opušteno druženje".

Nakon toga je usledio šokantan odgovor.

"Da, dušo, ali da li bi mogla samo malo da se središ, pošto ipak prvi put upoznaješ moje prijatelje?", pitao je on, pa onda "duhovito" dodao: "Ne želim da misle da imam ružnu devojku".

Pogledajte 00:34 Dečko i devojka Izvor: Instagram/@xlily.brown8x/screenshot Izvor: Instagram/@xlily.brown8x/screenshot

Lili je, logično, bila šokirana ovim komentarom, pa je u videu rekla "moj dečko me nije upravo nazvao RUŽNOM".

On je pokušao da se izvuče iz ove situacije dodajući da je to ipak "prvi utisak i to", ali nije bilo povratka. Devojka mu je prosto odgovorila da "sada ne želi da ide jer ju je naveo da se oseća loše".

Na kraju svega, momak čak nije pokušao ni da se izvini ili je uteši, pomogne da se oseća bolje, već joj je poručio: "O, dušo, nemoj onda da se maltretiraš, nanesi nešto na lice ili nemoj da dolaziš, ne mogu da se zamaram time".

Lili je toliko bila zgranuta celom situacijom da ju je podelila na TikToku, uz pitanje: "Zašto ja uvek završim sa toksičnim muškarcima?".

Ona je potvrdila da je nakon svega ovoga raskinula sa dečkom, a video je postao veoma popularan – za samo jedan dan pregledan je 2,4 miliona puta.

"Nema šanse da je mislio da je okej da ti to kaže", poručila joj je jedna devojka, dok druga dodaje: "Vilica i je pala na drugu stranu Zemlje", "tako se, gospodine, okončava veza za tri sekunde", pisali su joj.