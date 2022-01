DOKTOR ŠOKIRAO IZJAVOM O SEKSU I KORONI! Urolog Milošević uživo objasnio ko ne sme u AKCIJU nakon kovida, iznenadiće vas

Doktor Aleksandar Milošević uživo je pričao o seksualnim odnosima nakon korona virusa. Razbio i veliki mit!

Izvor: TV Prva/screenshot

Urolog i seksolog dr Aleksandar Milošević pričao je u Jutarnjem programu o teorijama da lekovi koji se koriste za terapiju kovida izazivaju probleme sa reproduktivnim sistemom. Doktor je objasnio šta je istina, a šta zabluda i pomenuo izjavu koja je podigla veliku prašinu, da određena grupa ne bi trebalo da ima seksualne odnose posle korone. Nije određena grupa, već svi koji su preležali!

Kada su u pitanju odnos lekova i potencije, dr Milošević kaže da tu nema podataka da korona izaziva impotenciju ili smanjenje penisa, kod "uobičajenih" slučajeva. Teški slučajevi su druga priča ali oni koji dobiju takvu komplikaciju, nažalost, retko prežive.

"Lekovi koji se daju su provereni i odobreni, nema nešto specijalno novih, ne bih mogao da povežem to jedno s drugim mada naravno treba uraditi studije. Činjenica jeste da virus svojom aktivnošću ulazi u sve ćelije. Bubrežne, testisne... Jeste smanjen broj spermatozoida kod onih koji su imali težu formu. Normalan je pad potencije u samoj fazi infekcije, kada napada i temperatura, slabiji smo i želja je slabija. Teoretski gledano jeste moguće da se smanji penis, ali ti slučajevi obično umru, ako ima difuzne koagulacije zbog ogromnog D dimera. Splet krvnih sudova i sunđerastih tkiva jednostavno dovodi do fibroze, to su teške forme i možemo samo teoretski da razmišljamo", pojasnio je on.

Navodno posle leka protiv korone ne treba imati seksualne odnose, a doktor je razbio i taj mit - uzdržavanje od seksualnih odnosa nakon preležanog kovida se savetuje svima, bez obzira na to kakva je bila terapija. Razlog je jednostavan i logičan!

"Nijedan pacijent koji je imao koronu ne treba da ima seks dve, tri nedelje, nema akcije, fizičkog napora, odmor je ključan pri oporavku nakon infekcije. To je više za koronu vezano, ne za lek, nije tačna informacija da je to u direktnoj vezi s lekom, bilo bi zapisano u njegovoj brošuri a svi ti lekovi prošli su rigoroznu kontrolu", rekao je on.