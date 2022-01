ZAŠTO SE NEKO UGOJI POSLE KORONE, A NEKO SMRŠA? Endokrinolog objašnjava šta je najveća greška zbog koje kilaža varira 

Jedna od posledica kovid-19 je drastično mršavljenje, a u nastavku teksta saznajte zašto se pojedini ljudi ugoje nakon preležanog korona virusa!

Potpuni oporavak od korona virusa obično traje šest meseci, a posledice su brojne: opadanje kose, gubitak kilograma, oštećenja na srcu. Dok većina tokom virusa naglo smrša zbog manjka apetita, postoje i oni koji dobiju i po nekoliko kilograma.

Prema rečima doktora, tokom zaraznih bolesti ljudi često gube apetit i jedu manje nego obično, što uzrokuje gubitak težine.

Ruski endokrinolog Jurij Poteškin preporučuje uključivanje hrane koja sadrži proteine u ishrani kako bi osoba imala energiju. Međutim, često korona virus izaziva debljanje. Činjenica je da se tokom bolesti ljudi malo kreću, gotovo uopšte, a osim toga, jedu značajnu količinu masti.

Razlog toga je što nekolicina iz očaja traži utehu u prejedanju, koje se može rešiti isključivo dobrim planom zdravih, redovnih i raznolikih obroka, kao i užinom koja bi trebalo da bude u vidu orašastih plodova. Osim toga, stres je glavni uzročnik prejedanja. Može nastati zbog previše slobodnog vremena i dosade koja se tokom izolacije naročito oseća, a pronalaženje hobija ublažava takvo stanje.

"Čovek, pre svega, pokušava da dobije pozitivne emocije od ukusne hrane i, drugo, da na taj način povrati energiju", kaže Jurij Poteškin, precizirajući da je takvo ponašanje tipično za svaku bolest. Kao rezultat toga, težina osobe može se povećati za 10-15%. Da biste vratili prethodnu kilažu, potrebno je da pratite ishranu koja će biti obogaćena suplementacijom mnogobrojnih vitamina.

Pre nekoliko meseci, direktorka Poliklinike Kliničkog centra Srbije dr Snežana Polovina tokom gostovanja na RTS, otkrila je da se ljudi nakon korone dosta ugoje.

"Naš organizam je jako dobro izbalansiran i čim se naruši balans dolazi ili do funkcionalnog poremećaja ili do bolesti. Tako i kada je u pitanju gojaznost, kada narušimo našu energetsku ravnotežu i ugojimo se, organizam se onda podesi i ustali na toj većoj telesnoj masi. Ako za kratko vreme smanjimo rezervoar masnog tkiva, organizam će se pobuniti i nateraće nas da jedemo opet, da bismo napravili energetsku zalihu. Zato ne treba to da radimo", rekla je dr Snežana Polovina.