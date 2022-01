OVE "IGRAČKE" NIKAKO NE KUPUJTE DETETU - MOŽETE U ZATVOR! Iako deluje bezazleno, evo kako može da vas UBIJE

Svi roditelji koji deci kupuju gasne pištolje bez dozvole policije za njihovo posedovanje mogli bi da budu kažnjeni sa čak 12 godina zatvora.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Izgleda da bi roditelji trebalo da obrate pažnju šta od igračaka kupuju svojoj maloj deci, posebno kada je kupovina gasnih pištolja u pitanju, jer je za držanje istih, prema poslednjim saznanjima, potrebna dozvola policije. Ukoliko se kojim slučajem pronađe ovakva "igračka" kod deteta, roditelju ili staratelju preti kazna od čak 12 godina zatvora.

Iako, prema rečima veštaka balističara Vlade Kostića, gasni pištoljm ukoliko se pavilno rukuje sa njim, može da bude bezopasan, problem nastaje ukoliko u nekoga uperite gasni pištolj, a on kod sebe ima pravo oružje i ubije vas, pa će tada on na sudu biti oslobođen jer je to uradio u nužnoj odbrani - pojašnjava Kostić.

"Ukoliko policija kod maloletnika pronađe gasni pištolj njegovom roditelju ili staratelju sud može odredi kaznu zatvora koja je čak do 12 godina. Međutim, to su retki primeri u sudskoj praksi i obično roditelji budu osuđeni na jednu godinu kućnog zatvora sa nanogicom", tvrdi Kostić i dodaje da prema našem Zakonu o oružju i municiji, konvertibilno oružje jeste ono oružje koje izgledom podseća na vatreno oružje i koje se s obzirom na konstrukciju i materijal od koga je napravljeno može prepraviti tako da ispaljuje bojevu municiju, a, s tim u vezi, konvertibilnim oružjem, u smislu ovog zakona, smatraju se gasno, startno i signalno oružje, zaključuje Kostić.