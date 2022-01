BOLELI SU ME ZGLOBOVI, BIO SAM UMORAN: Zbog 1 stvari doktori nisu prepoznali OPASNU bolest, davali mi da mažem KREME!

Pacijentu je više doktora postavilo pogrešnu dijagnozu. Svi su krivili jednu stvar, a nisu primetili da ima stanje opasno po život!

Izvor: Shutterstock/Syda Productions

Doktor Majkl Varšavski ispričaoi je na svom YouTube kanalu slučaj čoveka kojeg je nekoliko doktora pregledalo i svi su mu postavili pogrešnu dijagnozu.

Doktor je rekao da je u pitanju mlađi čovek koji je bio gojazan, i prijavljivao je tri glavna simptoma.

"Imao sam bolove u telu, bolove u zglobovima i iscrpljenost. Svaki doktor koji me je pregledao rekao mi je da imam artritis izazvan prekomernom telesnom težinom", žalio se taj pacijent.

Dobio je masti i lekove protiv bolova za koje nije potreban recept, i poslat je kući. Ali postajalo mu je sve gore i dobio je i osip po koži. Završio je u Hitnoj pomoći!

Doktor Varšavski je odmah posumnjao u dijagnozu, jer mu se činilo da je pacijent previše mlad za takav zdravstveni problem. Zbog toga je sam pregledao njegovu dokumentaciju i pronašao pravu dijagnozu. Čovek je imao lajmsku bolest!

"Želim da skrenem pažnju na činjenicu da će lekari mnoge probleme pogrešno pripisati prekomernoj težini. Ovaj čovek je imao bolest koju niko od njih nije prepoznao, a koja je mogla da mu ošteti srce i čak izazove preranu smrt, da je ostala nedijagnostikovana", upozorio je on.

Izvor: YouTube/Dr Mike

"Ako pogledate tok bolesti, ako shvatite da simptomi obuhvataju celo telo, jer podrazumevaju bol i umor, da su se proširili na kožu, sve to ukazuje da je u pitanju sistemska bolest. Shvatio sam da ima lajmsku bolest, a to je potvrđeno kada mi je rekao da ima psa kojeg je skoro ujeo krpelj. ELISA test je pokazao da je lajmska bolest posredi. Prepisao sam mu antibiotike", rekao je on.

"Da nije lečen kako treba, da je dobio neurološke ili kardiovaskularne komplikacije, mogao je da završi u bolnici i izgubi život zbog aritmije. Zato želim da kažem kolegama - nije debljina uvek uzrok problema, a pacijenti zaslužuju da istražite sve njihove probleme", rekao je on.

Simptomi lajmske bolesti su:

Osip i crvenilo

Bolovi u zglobovima i mišićima

Povišena temperatura

Umor i iscrpljenost

Otečeni limfni čvorovi

U poodmakloj fazi, nelečena lajmska bolest daje sledeće simptome.