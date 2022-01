NOVA POSLEDICA KORONE MOŽE DA IZAZOVE KATASTROFU U ORGANIZMU! Doktor Milošević otkrio kako razara ćelije VAŽNIH organa

Korona virus može ostaviti posledice i na bubrege, rekao je urolog prof. dr Aleksandar Milošević.

Izvor: YouTube/Prva

Korona je sistemska bolest koja može uticati na sve organe u telu, a počela je da se izdvaja još jedna posledica o kojoj se do sada nije mnogo pričalo - efekat korona virusa na bubrege. Urolog prof. dr Aleksandar Milošević rekao je za "Kurir" da korona virus deluje na čitav organizam, pa i na ćelije unutar bubrega.

"Uticaj može biti direktan, da virus deluje na same ćelije, ali može da dođe do infekcije i putem krvotoka. Tome u prilog idu podaci o pacijentima koji su ušli u stanje bubrežne slabosti nakon preležanog kovida", rekao je on.

Jedna od posledica može biti i veoma opasna, upozorio je urolog.

"Može dovesti do potpune bubrežne blokade, i tada pacijent mora da ide na dijalizu. Snaga virusa se možda smanjuje, kako govore poslednji pokazatelji, ali infekcija utiče na sve ćelije u našem organizmu", kazao je prof. dr Milošević.