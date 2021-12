DA LI SE BOJITE KADA VIDITE KLOVNA? Evo kako da znate da li imate "normalan" strah ili FOBIJU, a ovo je rešenje problema

Strah od klovnova je čest među odraslima i decom, psihološkinja i animator govorili su o njemu u Jutarnjem programu Prve.

Izvor: TV Prva

Da li se bojite kada vidite klovna? Niste usamljeni, strah od klovnova je vrlo česta fobija. U Jutarnjem programu Prve gostovali su animator Slaviša Trajković, odnosno klovn Šašavko, i psihološkinja Kristina Stanković. Pokušali su, svako iz svog ugla, da odgonetnu kako da se izborimo sa strahom od klovnova.

"Fobije su anksiozni poremećaji, u osnovi je strah. Važno je napraviti razliku između straha i fobije, strah je urođena emocija, on je oprema s kojom dolazimo na svet. Ima zaštitnu funkciju, aktivira sistem 'bori se ili beži'. Ako sam u zgradi, izbije požar, ja bežim, ne borim se. Kada uđem u studio, suočim se sa strahom i izborim se. To je sistem odbrane našeg organizma, pomaže da se adaptiramo na određene uslove", objasnila je ona.

Iako se desi da i odraslima nije prijatno u društvu klovnova, ovaj strah češći je kod dece. Klovn je šaren, glasan, našminkan, detetu možda nije sasvim jasno da li je lepo raspoložen ili ljut... I tu nastaje strah, a roditelji će često uraditi najjednostavnije - skloniće dete od klovna da se ne bi još uznemirilo.

"Možete pripremiti dete, ukucate na Jutjubu, pa nas dete vidi, pogleda na Instagramu... Iz mog iskustva, kada naiđem na decu koja se uplaše na neki način, ja pokušavam ili roditelju ili vaspitaču da dam neki znak. Da ga ne odvode, neka ostane tu ali da ga oni zaštite. Pustite ga da vidi šta klovn radi sa ostalima, neka posmatra okruženje i samo vidi šta se dešava. Na kraju, pridobijemo decu, to dete te zagrli kada odlaziš, kaže, nemoj da ideš, hvata te za nogu... To je najveći uspeh", rekao je on.

Izvor: TV Prva

"Fobije se inače prevazilaze psihoterapijom i farmakoterapijom. U slučaju fobija, kognitivno bihevioralna terapija menja naše šeme i pogrešna uverenja o strahovima, postepeno se izlažemo onome čega se plašimo. Značajna je podrška tokom tog procesa, dok se izlažemo situaciji", rekla je psihološkinja Kristina Stanković.

Kako da razlikujemo strah od fobije?

"Pitanje je intenziteta, koliko je on srazmeran pretnji i opasnosti. Glavno je pitanje koliko je naš život funkcionalan, ili nefunkcionalan zbog tog straha. Funkcionalni strah je koristan, on nam pomaže da odlučimo hoćemo li se boriti ili bežati. A fobija nam onemogućava da funkcionišemo", rekla je ona.