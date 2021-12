UZ OVAJ TRIK NEMA ŠANSE DA NE OTKRIJETE AKO VAS PARTNER VARA: Psiholog raskrinkao varalice, evo šta ih razotkriva!

Psiholog otkrio da jedna stvar u ponašanju partnera pokazuje da vas vara!

Izvor: Roman Somborsky/Shutterstock/tiktok/screenshot/@thedanielacon

Prevare u vezi ili braku danas su toliko česte da je zaista veoma teško imati poverenja u nekoga. Mnogi će vam reći da ako pomislite da vam je partner neveran, onda tu verovatno ima nečega, ali psiholog ima konkretniji savet.

Psiholog Danijel Ejkon je u videu otkrio kako na najlakši način da otkrijete da li vas partner vara, ali je istakao da to "radi" samo ako partner prethodno nije izgubio poverenje u vas jer bi u suprotnom to moglo da mu posluži kao "opravdanje".

Prema njegovim rečima, u većini slučajeva, kada partner iznenada počne da se ponaša sumnjivo i ne veruje vam, vrlo je verovatno da vas vara.

"Dakle, ako ste u vezi sa nekim ko vas optužuje da ga varate ili je zabrinut zbog toga što pričate sa drugim ljudima, iako nema razloga za to, to obično znači da on vara i priča sa drugim ljudima i samo je zabrinut da i vi radite isto", kaže Danijel.

On dodaje da se to u psihologiji zove projekcija.

"Ljudi ono što imaju u sebi projektuju na druge ljude", ističe psiholog.

Njegov savet mnogima se dopao, ali ima i onih koji nisu baš ubeđeni.

"Ovo nije baš sto posto tačno, ako osoba ima problem sa poverenjem ili traumu, onda ispituje svakoga, to nema veze sa tim da i sam vara", "ne baš, šta ako neko ima anksioznost ili strah od napuštanja", komentarisali su.

Takođe, jedna devojka je napisala da to nije bilo tačno, bar u njenom slučaju.

"Ja sam konstantno optuživala svog bivšeg da me vara, a ja njega nisam varala. Tek godinama kasnije sam saznala da sam bila u pravu".