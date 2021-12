UMORNI STE, MUČI VAS ŽELUDAC? Imunolog objasnio još dva simptoma PROBLEMA koje mnogi ne primete, a ratara zdravlje!

Umor i problemi sa varenjem, kao i podočnjaci i hladni dlanovi, znak su da se organizam muči. Profesor Kamenov nabrojao simptome problema!

Izvor: K1/Screenshot

Imunolog profesor Borislav Kamenov govorio je o neprijatnim simptomima koje većina ljudi ima ponekad, kao što su bol u stomaku, povišen pritisak, glavobolja... Imunolog je upozorio da su ovi simptomi samo "uvod" u stanje koje nismo ni primetili a koje dugoročno može da naruši zdravlje. Profesor Kamenov ranije je objasnio kako mleko ili hleb narušavaju imunitet, a sada je rekao šta će smanjiti problem sa crevima.

"Prvo stomak, pa umor, ne mogu da ustanu i hodaju, malaksali su, pa se žale da su im hladne ruke i noge. Onda se ne žale, nego vidim podočnjake i crvene dlanove, to je problem sa krvnim sudovima. Pa pritisak, i onda rezistencija ili već dijabetes. Sve to zajedno, zavisi dokle ko dogura, ali sve je znak problema. Moramo individualno da sagledamo i rešavamo", rekao je on.

Kada se ti simptomi pojave, to je znak da problem već postoji, i moramo tretirati uzrok, ne same tegobe.

"Lečimo ekcem, glavobolju i bol u stomaku, pritisak i šećer, a sve što je to izazvalo je preskočeno. Moramo da sagledavamo pacijenta individualno, da vidimo koji je problem, i dokle je dogurao i sve što je pokvario. Morate da vidite šta smeta od hrane, ako to ne popravite a to je najčešće mleko ili mlečni proizvod, ili hleb od žitarice koja je na visokom tehnološkom nivou i nema lektine. Promenimo hranu, pa unosimo probiotik, da popravimo resorpciju hrane i smanjimo curenje creva. E tada proveravamo vitamine pa pravimo supstituciju za nekoliko meseci. Ako se pacijent toga pridržava, njemu su male doze vitamina D sasvim dovoljne. Jer pacijent koji pije 10.000 jedinica, a ne pridržava se svega, taj i dalje neće imati dovoljan nivo u organizmu", rekao je on.

"Dođemo kod doktora i ne kažemo mu da nismo uzimali terapiju, da se nismo ponašali po preporuci, i na kraju pacijent strada. Mi ako napamet uzimamo sedam vitamina, a osmi koji nije dobar će poništiti njihovo dejstvo. A ako stomak nije rešen, nećemo imati apsorpciju, ulazimo u tabletomaniju, ne uzimaju se vitamini ceo život", rekao je drugi gost "Uranka" na K1, dr Slobodan Dunjić.

Izvor: YouTube/K1 televizija

Probiotici i dovoljna količina vitamina mogu da donekle reše problem, kazao je profesor Kamenov i opisao dve vrste pacijenata.

"Izbacili su hranu koja im smeta, nema nadimanja stomaka, zagrejale su se ruke, nisu više umorni. Nisu se borili protiv saveta, prihvatili su i odmah su osetili veliki benefit. Postoje pacijenti koji, kada im bude bolje, odmah se vrate na staro. Mi vadimo pacijenta iz blata, da on ne tone i ne davi se, da zaustavimo proizvodnju bolesti", zaključio je on.