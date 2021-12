AKO SPAVATE NA OVAKVOM DUŠEKU, STRADAJU ŠTITNA, SRCE I PANKREAS! Lekar Dunjić upozorio na materijale koji nas TIHO truju

Doktor Slobodan Dunjić upozorio na materijale koji pojačavaju zračenje iz okoline - "to je kao da spavate na roštilju"!

Izvor: K1/Screenshot

Doktor integrativne medicine dr Slobodan Dunjić pričao je u emisiji "Uranak" na televiziji K1 o štetnom dejstvu običnih stvari iz kuće, za koje možda i ne znamo da nam "tiho" utiču na krvne sudove, a potom i druge organe i prave nam problem. Provodimo veliki deo života u krevetu, kupujemo skupe jastuke i dušeke, a ne znamo da nam možda škode. Doktor predlaže tri vrste materijala koje će to sprečiti i upozorava da ostali mogu da pogubno utiču na krvne sudove, a potom i ostatak organizma.

"Vuna je najjeftinija i najkvalitetnija, mi smo radili ispitivanja sa timom elektroinženjera, recimo vuneni ćilim smanjuje zračenje! Vuna, pamuk i sto odsto silikonska vlakna su jedina za preporuku, ne stvaraju elektricitet, svi drugi materijali imaju dodatne stvari koje su kao antene, ako se izvori zračenja nalaze u blizini, pa mi smo kao na roštilju", rekao je on i opisao kumulativne posledice takvog stanja.

"Skupljaju se krvni sudovi, nekom strada štitna, nekom pankreas, ono što ste genetski nasledili će stradati. Mi nismo za protokole koji se prepisuju za sve, za svakog pacijenta moramo da znamo i koliko vode pije, i gde spava i kako spava, da li koristi elektronske uređaje, to su sve pitanja koja daju neke nove anamneze", kazao je dr Dunjić.

Ljudi piju vitamine, rade sve i svašta, a ne znaju da sve to neće vredeti ako ne otklone koren problema.

"Ne možete da pijete vitamine, a ležete na dušek koji zrači. Imunitet na ćelijskom nivou strada od toga. Okruženje i ishrana moraju biti adekvatni, kao i pravilno spavanje. Moramo da legnemo do 23h, tada se luči melatonin, vi ako legnete u jedan noću bićete nervozni i neupotrebljivi. Naš organizam je 70 odsto voda, ako ne pijemo dovoljno vode, naš organizam umire. Nekada me pitaju šta da rade da ostanu mladi i lepi, odmah kažem, pijte vodu. Nova su kola, ali menjamo filtere pa motor duže traje. Pa i mi ne možemo duže da živimo ako ne čistimo jetru i bubrege. Čak i post i odricanje od mesa, mleka, glutena ili šećera, i to radi neku vrstu detoksikacije. Tada naš organizam može normalno da radi", rekao je on.

Suplementacija na svoju ruku se nikako ne preporučuje, jer nije pitanje samo koji vitamin biste mogli da dodate, već koji vam nedostaje i zašto. Odgovor je u načinu na koji ih organizam troši."Mi određujemo koji vitamin vi najviše trošite, i onda se određuje koji da uzimate, doziramo na par nedelja ili meseci. Ne treba pacijenta dovesti ni do zapušenja jetre. Meni su i vrhunski sportisti pacijenti, i njima preporučujem detoksikaciju jetre. Manje pesticida moramo da unosimo, čovek je svaštojed, hrana koja nije u sezoni će biti puna pesticida. Izbacite mobilni iz spavaće sobe, Legnemo umorni i ustanemo još umorniji, naše žlezde i mozak rade cele noći, i dobijamo hronični umor. Kumulativni. On će nas pogoditi tek za tri ili pet godina", rekao je on.