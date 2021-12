PIJETE MLEKO, JEDETE HLEB, A CREVA VAM PROPADAJU: Imunolog objasnio 2 SIMPTOMA problema koji tiho razara imunitet!

Imunolog prof. dr Kamenov govorio je o problemima sa crevima zbog kojih imunitet slabi a telo se bori. Suplementi nisu dovoljni, jer ih telo onda ne koristi na pravi način. Sve kreće iz stomaka, rekao je on.

Imunolog prof. dr Borislav Kamenov pričao je u "Uranku" televizije K1 o stresu ćelija, propadanju imunog sistema i zdravstvenim problemima koji kreću iz tih stanja. Ugledni imunolog naglasio je da će po dva simptoma biti jasno da se telo, praktično, truje.

"Stres ćelija, nešto je na šta ne obraćamo pažnju. Mi imamo naš stres zbog okruženja, ali je stres ćelija naročito važan. On je posledica trovanja hranom, raznih delovanja toksina, pa i vazduhom. Ali i nedostatka vitamina koji su važni za detoksikaciju, i za eliminaciju drugih patogena iz ćelija. Ako se ćelije ne truju, one su spremne i mogu da odreaguju na pretnju. Imuni sistem propada tako što crevna barijera počinje da se ruši, što creva propuštaju i što ulaze otrovi i nesvarena hrana. Imunitet pokušava da vari hranu, umesto da se bori protiv patogena", počeo je on opis ovog "začaranog kruga".

"Pa kreću problemi sa krvnim sudovima, hladne ruke, pritisak, a onda se sve to penje na treći sprat, dolaz insulinska rezistencija i onda je priča prilično kompletirana. To su sada pacijenti koji su gojazni, debeli, imaju dijabetes. Oni troše strašne količine vitamina D, pa im i ostali vitamini budu loši", objasnio je prof. dr Kamenov.

On je kazao da u ovakvim slučajevima, suplementacija nije adekvatna, jer se i dodatne količine vitamina potroše na drugu "bitku" u organizmu.

"Vitamin D koji mi koristimo nema dovoljnu koncentraciju, dajete im vitamine a oni se ne zadržavaju. Potrošimo to na pogrešne stvari, a ne na odbranu organizma. A pravilno stanje organizma, koje se postiže i hranom, i probioticima, ne održavamo. Mnogo toga možemo ishranom da popravimo, a mi to ne radimo. Moramo da vidimo šta se dešava sa krvnim sudovima. Za sve ovo vreme, meni dolaze pacijenti od ranije, popravili su se toliko da se njima svi u kući razbole a oni ne! Sad shvataju šta su sve za sebe uradili", rekao je on.

"Po mom iskustvu najviše možemo da uradimo hranom, da promenimo ono što nas truje. A ljudi znaju šta ih truje, a ne mogu da odole! Popiju mleko, naduje im se stomak ali ne prekinu da ga piju! Niko o tome ne priča, mnogi ne podnose hleb i mleko, ali ih i dalje unose", rekao je on.

Ključni znak da nešto nije u redu neće biti samo problemi sa stomakom, već i umor.

"Bez odmora i sna ne može organizam da se vrati u normalno stanje. Najveći znak opterećenja organizma je umor, ako vi ustajete umorni, to je prvi znak umora ćelija. Ne može da pretekne i da se izbori takav čovek, a najviše možemo hranom da utičemo. Ne možete vi nešto da utičete na zagađenje ili zračenje, to su stvari koje se poboljšavaju na širem planu. Moramo da budemo aktivni, da idemo u prirodu", rekao je on.