Ugovore sa Fondom za zdravstveno osiguranje o besplatnoj stomatološkoj zaštiti građana do četvrtka je potpisalo 45 ordinacija

Izvor: Smart Life/ Pexels/ Andrea Placquadio

Oni su demantovali raniju izjavu v. d. predsjednice Stomatološke komore dr Jelene Bulajić da nijedna ordinacija na Primorju nije potpisala ugovor i da u ovom dijelu zemlje ne postoji mogućnost za dobijanje besplatnih stomatoloških usluga, prenosi Pobjeda.

“Ističemo da je od 45 ordinacija koje su zaključile ugovor sa Fondom, deset sa Primorja zaključilo ugovore sa FZO”, kazali su iz te institucije.

Navode da nijedna ordinacija nije odbila da potpiše ugovor sa Fondom, da su svi ugovori preuzeti, te da će u ponedjeljak, 7. aprila 2025. godine imati konačan podatak o tome koliko je ugovora ukupno zaključeno, prenosi Pobjeda.

Na pitanje koji su naredni koraci Fonda, da li će se nastaviti razgovor sa predstavnicima stomatologa u narednom periodu istakli su da su apsolutno spremni da u narednom periodu nastave komunikaciju i saradnju sa svim relevantnim faktorima.

“Sa ciljem da se proces pregovora okonča na najbolji mogući način, te da svi zajedno doprinesemo unapređenju uslova za rad stomatoloških ordinacija i omogućavanju pružanja adekvatne zdravstvene zaštite našim osiguranicima”, rekli su iz Fonda za zdravstveno osiguranje.

Predsjednica Stomatološke komore Jelena Bulajić kazala je u nedavnom razgovor za Pobjedu da, prema njihovim informacijama, 102 ordinacije neće potpisati ugovor u formi u kojoj je ponuđen. Pozvali su Fond da povuče ugovore koje trenutno nudi i pripremi nove, prenosi Pobjeda.

Ona je dodala da se kroz određene konkretne primjere jasno vidi kako se Fond ,,odgovorno i savjesno“ odnosi prema građanima.

“To slikovito prikazuje njihov plan da se, na primjer, u Zeti koja ima 17.000 stanovnika, o njihovom dentalnom zdravlju brine jedan doktor stomatologije. Ne samo da je jedan stomatolog zadužen za 17.000 građana već se od njega traži i pripravnost koja po zakonu može da traje deset dana. Što ćemo sa ostalih 20 dana? Ko će tada da liječi građane u hitnim situacijama”, navela je Bulajić.

Istakla je da Fond doktorima stomatologije nudi tri eura refundacije za ekstrakciju zuba.

– Da li su se kolege školovale da bi njihovo znanje neko sveo na nivo pola kilograma jagoda? To nećemo dozvoliti. Ovo su samo tri od niza primjera koji proističu iz predloženih ugovora FZO, a kojima se ljekari vrijeđaju, a javnost dovodi u zabludu o dostupnoj i besplatnoj stomatološkoj zaštiti koju obezbjeđuje država – kazala je Bulajić.

Predsjednica Stomatološke komore saopštila je da doktori stomatologije, koji su odlukom na državnom nivou, prije 17 godina bukvalno ostavljeni bez posla, ne mogu preko svoje grbače, na osnovu mizernih naknada, da rade da bi Fond mogao da priča da su građanima obezbijedili „dostupnu“ i „besplatnu“ zdravstvenu zaštitu, prenosi Pobjeda.

Ponovila je tom prilikom da je Stomatološka komora prije više od mjesec najavila da neće podržati potpisivanje ugovora koji su bili na snazi donedavno.

“Uostalom, upravo gospodin Kadić, iako je to bio dogovor, Komori nikad nije dostavio nacrt novih ugovora koji je trebalo da budu bazirani na izmijenjenim uslovima s kojima su se usaglasile sve strane uključujući FZO. Na to smo, kako Kadić sam zna, čekali četiri sedmice, a pošto smo umjesto odgovora dovedeni pred svršen čin tako što je FZO ordinacijama dostavio iste, prepisane ugovore i prateće uslove protiv kojih smo se borili, pojavili smo se ispred te institucije u nadi da će nas jednom čuti – ako do sad nijesu”, navela je tom prilikom Bulajić.

Ministar Šimun najavio je tokom nedavne posjete Nikšiću da država radi na tome da stomatologiju vrati pod okrilje države, pogotovo u školama.

“Moram da izvijestim da mi već sada adaptiramo ambulante u više od 50 škola i očekujem da će do kraja godine one biti spremne za praktični početak rada ili u prvom kvartalu 2026. Ono što je dalji plan jeste da se već narednog mjeseca raspiše tender za opremu za te stomatološke ambulante. Dakle, sada radimo adaptaciju, ide oprema i naredna faza je upošljavanje stomatologa i vraćanje u okvire državnog zdravstvenog sistema”, objasnio je Šimun tokom posjete Nikšiću.

To je, dodao je ministar, prva etapa ovog projekta stomatologije u državnom sistemu.

“Nakon što zaživi ovaj prvi korak koji se odnosi na predškolski i školski nivo, ići ćemo ka tome, vjerovatno da stomatološke ambiulante budu i u okviru Doma zdravlja i slično. Imamo kadar, stomatološki fakultet državni, a proizvodimo kadar za privatni sistem. To je nešto što želimo da promijenimo i na taj način osnažujemo i standardizujemo stomatologiju u Crnoj Gori, pogotovo za ovaj najosjetljiviji dio populacije”, zaključio je Šimun.