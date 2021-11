NAJOPASNIJE POSNE NAMIRNICE - GOJE I IZAZIVAJU STOMAČNE PROBLEME! Svi ih jedu, misle da su ZDRAVE a to je velika greška

Koje namirnice bi trebalo jesti za vrijeme posta? Doktorka objasnila zašto bi neke za koje mislimo da su zdrave trebalo izbjegavati!

Izvor: Shutterstock/Real Window Creative

Počinje zimski post i nutricionisti upozoravaju na mnoge zamke u koje možemo da upadnemo dok izbjegavamo mrsnu hranu i trudimo se da pročistimo misli i tijelo. Doktorka Veroslava Stanković na RTS-u je pričala o savjetima za pravilnu ishranu tokom posta.

Postoje i namirnice koje ne bi trebalo jesti, upozorila je ona, iako mnogi smatraju da su dobre za organizam!

"Izbacite meso, naravno, skoro sve ostalo može da se koristi. Za meso postoji odlična zamena, riba, koju tokom cijele godine zaboravljemo. Krompir i tjestenina se prekomjerno jedu tokom posta, njih izbacite! Zadovoljiće glad u trenutku ali su puni skroba i složenog šećera koji izaziva skok insulina, pa začarani krug gladi. Upotrebljavamo i suvo voće, džemove, i oni sadrže više šećera, biće i koji kilogram više nakon posta", rekla je ona.

Izvor: YouTube/Williams Sonoma

Manje je vremena da pripremamo hranu kod kuće, šta možemo da pojedemo na brzaka, na poslu?

"I ovdje važi pravilo četiri ili pet obroka, tri glavna i dvije užine. Ponesite voće, sardine ili tunjevinu sa parčetom hleba. Odlično zasićuju riba i hleb, hladno je vrijeme, neće se ništa pokvariti. Inače se tunjevina i sardina ne čuvaju u frižideru. Ili, obrok salate sa tunjevinom, to je odlično za ovo novije doba, pojedete na poslu i ne budete gladni, imaćete dovoljno energije za mentalne aktivnosti", savjetovala je dr Veroslava.

Da li je svaka riba dobra, možda bi neku trebalo da izbjegavamo?

"Ribu bi generalno trebalo jesti tokom cijele godine, dva puta nedeljno minimum. Isto je tokom posta, najbolje je plava riba jer ima i omega-3 masne kiseline i vitamin D, to je neophodno jer kada dođe stres u vidu posta, sačuvaće imunitet. Skuša je preporuka, mnogi je ne vole jer je prilično teška, ali može i pastrmka ili ostić. Zaobišla bih soma i šarana jer su masni, stvaraju probleme gastrointestinalnog tipa. Imaju više triglicerida u odnosu na sve ostale što je začuđujuće", prokomentarisala je dr Stanković.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Na kom ulju je najbolje pripremati hranu kada postimo na ulju?

"Najpametnije je da prvo kuvate, pred kraj samo dodajte ekstradjevičansko maslinovo ulje. Ako već pripremamo na ulju, onda ulje masline komine ili koštice grožđa. Mada, rastu cijene ulja pa i ta nabrojana su prilično skupa. Povremeno možete i suncokretovo", rekla je ona i dodala da kada je povrće u pitanju, nema greške šta god da napravimo.

Voće koje trenutno konzumiramo je rijetko domaće, osim jabuka jedemo uglavnom uvozno. Doktorka ima preporuku za jednu vrstu voća koju ne treba jesti.

"Pazite, ne jedite banane. Kalorične su a nisu toliko hranljive, zamijenite je tikvom, ja stalno ponavljam da je fenomenalna jer može da se koristi i kao voće, i kao povrće. Tu su i jabuke i citrusno voće", kazala je ona.

"Vodite računa kada je kivi, nemojte da ga sjeckate previše jer se vitamin C mehaničkom obradom oštećuje. To je problem i sa limunom, on nema u soku aktivnu formu vitamina C. Kiseli kupus obavezno jedite, samo da ga isperu ljudi sa pritiskom zbog količine soli, da ne bi napravili sebi problem", rekla je on.

Sušeno voće je zdravo u malim količinama, ako imate opstipaciju, suva smokva ima dodatnih mineralnih materija. Ali ne pretjerujte, jer ima šećera mnogo više nego sirovo. Obavezno orašasti plodovi, savetuje se puna šaka odnosno 45 grama dnevno.

Izvor: Shutterstock/udra11

"Često ga grickamo uveče, ali imajte na umu da sto grama oraha ima skoro 500 kalorija, to je velika količina. Ima masnoća, ali u umjerenim količinama štiti srce", rekla je ona.

Šta jesti za svaki obrok tokom posta, da ne bismo "spali" samo na ribu iz konzerve i hleb sa džemom?

"Humus za doručak, u različitim ukusima, njega možete i sami pripremiti. Za ručak supa od povrća, varivo kuvano, tikvice, brokoli, kupus... Dinstan kupus je odličan, uz neku ribu. Uveče može nešto laganije, opet možda neka sardina ili salata s njom. Eventualno, tjestenina u kombinaciji sa povrćem. I obavezno salata! Između obroka, voće, orašasti plodovi i svježe ceđen sok", rekla je ona.