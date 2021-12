DOK NAM SE DECA IGRAJU U DVORIŠTU, KOMŠIJA I JA IMAMO ŽESTOKI SEKS: Ne mogu da prekinem – njemu je 32 i TAKO JE DOBAR

Žena potražila savet psihologa, ima seks aferu sa komšijom i ne može da ga ostavi...

Izvor: 4 PM production/Shutterstock.com

"Dok naša deca skaču na trampolini, nas dvoje imamo žestok seks u njegovom krevetu", ovim rečima opisuje odnos sa svojim komšijom jedna Britanka koja se obratila psihologu i kolumnistkinji lista "The Suna" Didri za pomoć.

"On ima 32 godine i samohrani je otac devojčice od devet godina. Ja sam udata žena od 45 godina sa tri ćerke. Tokom leta smo imali žestoki, brzi seks, dok su se naša deca igrala u dvorištu", kaže i opisuje kako je uopšte došlo do afere.

"Između dva lokdauna smo se preselili u novu kuću. Bila sam iscrpljena, radila sam puno radno vreme i sređivala kuću, a uz to vodila računa o deci i mužu. Moj muž ima 48 godina i radi u smenama", navodi i dodaje da je ubrzo našla posao koji je bolje plaćen od njenog tadašnjeg, a radilo se od kuće što joj je više odgvaralo. Rešila je da ode na razgovor, ali avaj, auto je zakazao.

"Tog dana auto nije hteo da upali. Komšija je bio napolju i videvši da sam u frci, ponudio se da me odveze."

Kada je rekla mužu da je dobila posao, on je bio nezainteresovan, samo je nastavio da gleda u telefon.

"Ali moj komšija je bio veoma uzbuđen zbog mene. Slao mi je poruke preko Instagrama i insistirao da proslavimo. Sledećeg dana mi je poslao poruku: 'Šta kažeš na to piće?' Deca su bila u školi pa sam pomislila, zašto ne? Proseko je doveo do flerta i on mi je rekao da mu se sviđam. Nisam mogla da verujem. Već dugo mi niko nije posvećivao pažnju, a on je izgledao tako dobro, u top formi. Otišli ​​smo na sprat i počeo je da me ljubi, po celom telu. Bilo je neverovatno."

"Naša veza traje već godinu dana. Preko leta smo čak i imali žestoki seks na brzaka dok su se devojčice igrale u dvorištu. Sada jedva čekam da pođu u školu, pa da možemo da nastavimo bez stresa. Radim od kuće tri dana u nedelji, kao i on. Redovno se viđamo, čujemo, i dalje imamo seks. Jesam li luda što to radim?", pitala je ova žena psihloga.

Odgovor je bio veoma direktan.

"Da. Možete da izgubite sve zbog afere. Ako nemate bliskost sa svjim mužem, bolje se time pozabavite kako da rešite, umesto da trčite drugom u zagrljaj", objasnila je doktorka.