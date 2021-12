Jedna od četiri žene koje kažu da ih je Gilen Maksvel "uhodavala" za seks, posvjedočila je juče da ju je osuđeni pedofil, pokojni milijarder Džefri Epstin odveo da upozna Donalda Trampa kada je imala samo 14 godina.

Izvor: Twitter/Printscreen/@realDonaldTrump/YouTube/Printscreen/Barbarian

Svjedočeći na suđenju Gilen Maksvel u Njujorku, žena koja je zbog osjetljivosti slučajeva označena pseudonimom "Džejn", rekla je na unakrsnom ispitivanju da je bivšeg predsjednika SAD-a upoznala 1990-ih godina u Mar-a-Lagu, njegovom odmaralištu u Palm Biču na Floridi, prenosi NBC.

Džejn nije navela nikakvo nedolično ponašanje Trampa i nije ulazila u detalje zašto je bila u ljetovalištu.

"Epstin vas je upoznao s Donaldom Trampom, zar ne?" upitala je Lora Meninger, advokat Maksvelove. Džejn je takođe priznala da je 1998. učestvovala na takmičenju ljepote "Mis Tin SAD", koji je bio povezan s Trampom. Nije odmah bilo jasno je li to bilo prije ili nakon sastanka u Mar-a-Lagu.

"NBC Njuz" obratio se Trampovom portparolu da bi saznao da li se sjeća bivši predsjednik, koji je svojevremeno nazvao Epstina "sjajnim čovjekom", da li je upoznao Džejn. Do objave njihovog teksta nije bilo odgovora.

Nakon Epstinovog hapšenja 2019. godine, Tramp je novinarima rekao da "nije Epstinov obožavatelj". Maksvel, 59-ogodišnja bivša Epstinova pomoćnica, optužena je da je ciljano tražila ranjive djevojke i mlade žene pa ih "uhodavala" za seks s Epstinom i drugim moćnim muškarcima.

Na suđenju za pomaganje Epstinu u regrutovanju i zlostavljanju Džejn i tri druge maloljetne djevojke, uglavnom tokom 1990-ih, Maksvel je odbacila sve optužbe i izjasnila se da nije kriva za šest optužbi koje su podignute protiv nje.

Advokati Maksvelove tvrde da je savezni tužitelji "žrtvuju" jer ne mogu da sude Epstinu, osuđenom seksualnom prestupniku koji se obesio u pritvoru na Menhetnu prije dvije godine dok je čekao suđenje za seksualnu trgovinu, dok kamere nisu radile a čuvari su spavali.

Tvrdnju da je Maksvel nepravedno meta progona, ponovili su i njeni brat i sestra. U srijedu su u sudnici bili njena sestra Izabel i brat Kevin. Otkriće da se Džejn razišla sa Trampom došlo je dan nakon što je u detalje svjedočila o tome kako ju je Maksvel navodno učila kako da "masira" i seksualno zadovoljava Epstina.

Džejn je takođe posvjedočila da ju je Epstin redovno zlostavljao i da je učestvovala u orgijama koje su uključivale i Maksvel i Epstina u njegovim raskošnim domovima u Palm Biču na Floridi i Njujorku, kao i na njegovom ranču u Novom Meksiku.

Džejn je seks s Epstinom opisala kao "ljubljenje, oralni seks koji su pružali jednom drugom, jednostrani oralni seks i potpuni snošaj".

"Jeste li uvježbali svoje svjedočenje za direktno ispitivanje?" upitao je u jednom trenutku advokat Maksvelove.

"Ne", odgovorila je Džejn.

Advokat je zatim pokazala pismo zahvalnosti Epstinu, koje je uključivalo i frazu "You rock my world" (Ti pomjeraš moj svijet) i pitala Džejn da li je ona to napisala.

"Da, neprijatno", odgovorila je Džejn.

Ranije na suđenju, Džejn je svjedočila da je još uvijek oplakivala smrt svog oca kad su se Maksvel i Epstin sprijateljili s njom dok je imala samo 14 godina. Rekla je da se Maksvel prema njoj ponašala kao starija sestra, a istovremeno ju je mamila u svijet seksualne trgovine.

