Kristin Dejvis, popularna Šarlot iz serije i filma "Seks i grad", u nastavku je neprepoznatljiva. Pogledajte fotke pre i posle operacija!

Izvor: YouTube/TheDrewBarrymoreShow

Kristin Dejvis je glumica koju pamtimo kao simpatičnu, smernu Šarlot iz serije "Seks i grad". Gledali smo je i u filmu, ali njen izgled u nastavku "And just like that" sve je zapanjio!

"Šarlot" je otišla pod nož, a ono što je uradila licu ostavlja ljude bez teksta, ili im daje "inspiraciju" za negativne komentare koji su glumicu razbesneli! Pogledajte kako sada izgleda, doradila je i jagodice, i oči, a verovatno i usne!

POTPUNO DEFORMISALA LICE I SADA JE BESNA! Zvezda serije "Seks i grad" podivljala zbog komentara na netu - pljušte PSOVKE

Podsetite se kako su junakinje serije izgledale nekad!

POTPUNO DEFORMISALA LICE I SADA JE BESNA! Zvezda serije "Seks i grad" podivljala zbog komentara na netu - pljušte PSOVKE 25.3.1965. Sara Džesika-Parker Seks i grad, Keri Bredšo i Zverka

Kristin je u jednoj emisiji sočno psovala zbog komentara na račun svog izgleda.

"Na snimanje su dolazili fotografi samo da bi napravili ružnu sliku, uopšte nisam očekivala da će ljudi biti tako zli. Svako hoće da nam komentariše lice, kosu, ovo ili ono. Šokirana sam time. Besna sam a ne želim da stalno budem ljuta, zbog toga sada izbegavam komentare", rekla je ona.

"Znate kako sam se osećala? Želela sam svima da im kažem - je*ite se, baš, je*ite se i priđite, da bolje vidite", rekla je ona.

Inače, serija "And just like that" već je izazvala lavinu komentara, a svi se najviše pitaju zašto je iznenada "morao" da umre jedan od glavnih likova u seriji.