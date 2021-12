KAD ČUJETE ŠTA LEKAR KAŽE, NIKADA VIŠE NEĆETE ISPIRATI GRLO SODOM BIKARBONOM: 3 česta domać

Lekar je ukazao na opasne greške u lečenju upale gušobolje, a ispiranje grla sodom bikarbonom je izuzetno štetno.

Izvor: YouTube/Screenshot/Health Tips

Kada grlo zaboli, većina nas odmah poseže za toplim čajevima, ispiramo usnu duplju žalfijom i inhaliramo se sve kako bismo zagrejali i otopli sekret koji se "nahvatao" na grlu i izaziva probleme. Jedan od ovih čestih tretmana predstavlja veliku grešku.

Zapravo, on samo povećava rizik od ozbiljnih komplikacija. Otorinolaringolog Vladimir Zajcev je upozorio sve koji imaju ovaj čest simptom u zimskom periodu da se ne inhaliraju, odnosno da ne udišu paru. U ovom slučaju, grlo je izloženo toploti, što može da izazove edem (otok) tkiva. S obzirom na to da je sluznica upale grla već otečena, ako se stvori edem prilikom udisanja pare, to samo može da dovede do gušenja.

"Vrelina povećava otok i može da ugušiti pacijenta", ističe Zajcev.

Još jedna opasna greška, na koju je ukazao doktor, jeste lečenje upale grla petrolejem, nekada popularnim domaćim "lekom" za grlobolju, koji se još uvek ponegde praktikuje u Srbiji.

"Ovaj metod je ekstremno opasan i može da izazove razne kancere, kao što su rak korena jezika, usne duplje, krajnika, larinksa..."

Postoji još nekoliko domaćih lekova koji se u našoj zemlji izuzetno često koriste kod problema sa grloboljom, a to je ispiranje grla rastvorima sa dodatkom sode bikarbone, soli i joda. Rezultat ovakve terapije, a posebno ako se preteruje, jeste isušivanje sluzokože, pa čak i opekotine.

Evo koje greške mnogi često prave, a da ne znaju da su "pogubne":