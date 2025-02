Pogledajte trejler petodjelne mini-serije na Netflixu.

Izvor: YouTube/STUDIOCANAL

2018. godime, Majk Flanagan je stvorio nešto što se smatra jednim od njegovih remek-djela, desetodelnu mini-seriju "The Haunting of Hill House", zasnovanu na istoimenom romanu Širli Džekson.

Ova priča o braći i sestrama koji se u odrasloj dobi suočavaju sa traumatičnim sjećanjima iz djetinjstva u ukletoj kući postala je jedna od najboljih natprirodnih serija do sada. Flanagan se posebno istakao u istraživanju emocionalnih svetova svojih likova.

Iako je serija završena nakon prve sezone, ne brinite – ako tražite podjednako jezivu i dirljivu porodičnu dramu, pravo rješenje je mini-serija "The Night Logan Woke Up" Ksavijea Dolana iz 2022. godine.

Ova petodjelna adaptacija drame "La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé" Mišela Marka Bušara u mnogim aspektima podsjeća na "The Haunting of Hill House" i predstavlja prelijepu seriju koju ne želite da propustite.

O čemu govori "The Night Logan Woke Up"?

Serija počinje dolaskom četvoro odrasle braće i sestara u kuću svoje majke (En Dorval) u malom gradu u Kvebeku, kako bi bili uz nju u njenim posljednjim trenucima.

Vidi opis Ako ste voljeli "The Haunting of Hill House": Šta se krije iza jezive priče "The Night Logan Woke Up" na Netflixu? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/STUDIOCANAL Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YouTube/STUDIOCANAL Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YouTube/STUDIOCANAL Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/STUDIOCANAL Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube/STUDIOCANAL Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YouTube/STUDIOCANAL Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YouTube/STUDIOCANAL Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/STUDIOCANAL Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/STUDIOCANAL Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/STUDIOCANAL Br. slika: 10 10 / 10

Žilijen (Patrik Ivon) je najstariji brat, bivši zavisnik koji često krije stvari od drugih. Eliot (Dolan) se upravo vratio sa rehabilitacije (slično liku Luka Krejna u "The Haunting of Hill House"), dok Denis (Erik Brino), koji drži porodicu na okupu, u tajnosti pati od kompulsivnog gomilanja.

Njihova sestra Mirej (Žili Le Breton), poznata thanatološkinja, godinama je otuđena od porodice, a drama počinje kada se iznenada pojavljuje tvrdeći da samo ona ima pravo da balzamuje njihovu majku.

Dolan kombinuje sadašnjost sa sjećanjima iz devedesetih, kada se dogodio šokantan i zlokoban događaj vezan za porodičnog komšiju, Lorijea Godroa (Pjer-Gabrijel Lažoa).

Iako je "The Haunting of Hill House" horor sa elementima natprirodnog, a "The Night Logan Woke Up" psihološka misterija, između ovih serija postoje upečatljive sličnosti.

U obje priče, gledaoci prate različite članove porodice kako bi sastavili sliku davno zaboravljenog događaja obavijenog velom tajne. Takođe, i u jednoj i u drugoj seriji jedan od likova radi kao pogrebnik – u "The Haunting of Hill House", to je Širli (Elizabet Rizer), dok je u "The Night Logan Woke Up to" Mirej. Ipak, više od same radnje, ono što povezuje ove serije jeste njihovo istraživanje tuge i melanholije.

The night Logan woke up Izvor: YouTube/STUDIOCANAL

U seriji "The Night Logan Woke Up", ambijent postaje lik sam za sebe. "The Haunting of Hill House"Širli Džekson ostala je zapamćena kao jedno od najjezivijih ukletih mjesta u književnoj istoriji, a Majk Flanagan je savršeno dočarao njen mračni duh – kuća djeluje kao da je živa, privlačeći usamljene i izgubljene ljude. Na sličan način, porodična kuća u "The Night Logan Woke Up" odiše gotičkom atmosferom i misterioznom privlačnošću. Dana kada matrijarh porodice Medi umire, vreme je tmurno i kišovito. Dolan koristi snimke razapetog veša, vjetrokaza u obliku petla koji se divlje okreće na vetru i zvuk zvončića koji odjekuje kroz oluju. Kuća je u fazi renoviranja, ali djeluje kao da se raspada pred našim očima.

Ova sumorna atmosfera provlači se kroz cijelu seriju. Iako nema pravih duhova, "The Night Logan Woke Up" definitivno izgleda kao horor priča. Dramska muzika Hansa Cimera i Dolanova mračna estetika stvaraju osjećaj neprestane napetosti koja prožima svaku scenu. Najjeziviji dio serije je način na koji prošlost provaljuje u sadašnjost kroz sjećanja. Ovo je još jedan zajednički element sa "The Haunting of Hill House", gde, na primjer, duh koji progoni Nel (Viktorija Pedreti) nosi slojeve duboke psihološke traume.

"The Night Logan Woke Up" vas drži u neizvesnosti do samog kraja jer celokupna istina postaje jasna tek kada se svi dijelovi slagalice spoje, te je idealan izbor ukoliko ste u potrazi nove serije za bindžovanje.

(MONDO)