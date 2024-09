Dok su sahranjivali Boru Čorbu, on je crtao njegov lik: Momak koji je ganuo Srbiju za MONDO - "Prilazili su bez riječi"

Juče je sahranjen Bora Đorđević, roker koji je svojim stihovima i muzikom osvojio jugoslovensku rok scenu, ali i dirnuo milione ljudi. Juče je i na jednoj zgradi u Jagodini, osvanuo njegov lik.

Juče je sahranjen Bora Đorđević, legenda uz čije pjesme su stasavale generacije, zaljubljivale se i plakale. Njegova vječna kuća je u Čačku, u grobnom mjestu koje je sam izabrao prije dvije godine, na mjestu na kojem će, prema njegovim riječima, moći da ga "posjećuju i bajkeri".

U njegovu čast se juče hiljade ljudi sjatilo na Gradsko groblje u Čačku, a dok je kovčeg spuštan u zemlju hor Čačanske gimnazije je pjevao "Pogledaj dom svoj anđele", na zidu jedne zgrade je nastajao mural...

Bora je na dan kada je ispraćen na vječni počinak dobio poseban znak zahvalnosti. Mladi umjetnik koji se bavi izradom grafita i murala, poznat kao Saski Art, riješio je da ovjekoviječi njegov lik.

U razgovoru za MONDO, grafiti umjetnik čije je pravo ime Sava Maravić, otkrio je da je mural posvećen legendi jugoslovenske rok scene prvi u moru mnogih, na koji niko nije imao nijednu kritiku. Svi su prilazili, gledali i zahvaljivali se umetniku.

"Iza sebe imam preko 80 odrađenih radova od kojih bi izdvojio mural posvećen Novaku Đokoviću - mural odrađen pre osvajanja zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu, stavili smo zlatnu medalju jer smo znali da će Novak osvojiti, Siniši Mihajloviću i sada, meni najdraži Borisavu Bori Đorđeviću", rekao je umetnik iz Jagodine, koji je na završnoj godini ITS-a.

Nakon što je Sava na društvenim mrežama i svom Jutjub kanalu objavio prve fotografije još nezavršenog murala, počele su da mu pristižu poruke...

"Poruke zahvalnosti stižu iz cijele Srbije ali i iz regiona, ljudi su oduševljeni radom, to sam najviše osjetio tokom ova 3 dana dok sam radio mural, ljudi prilaze da se slikaju, dobijao sam samo riječi hvale... Zašto ovo kažem? Zato što uvijek kada crtam neki mural neko se pojavi sa kritikama a sada toga nije bilo... Bora je jako veliki umjetnik i nema ko ga ne voli, njegov odlazak je veliki gubitak za muziku generalno, teško da će se roditi neko poput Bore Čorbe".

Sava nam je otkrio da je crtanje grafita trajalo tri dana, ali i da su i njega, kao mnoge od nas, pjesme Bore Čorbe pratile kroz život.

"Odlazak rok legende sam podnio jako emotivno, Borine pjesme su me pratile od početka života pa sve do dan danas, osjećam svaku njegovu pjesmu i jako volim da ga slušam! Izrada murala je trajala 3 dana, bilo je naporno i teško najviše zbog sunca ali sam navikao tako da radim".

Na pitanje gdje se nalazi mural posvećen frontmenu Riblje Čorbe, Sava za MONDO kaže:

"Mural se nalazi u Jagodini, inspiraciju za crtanje mi je dao moj otac, on me je i angažovao, zapravo ovaj mural je njegova ideja i želja i ja sam mu to ostvario, jako je volio Boru Čorbu, išao je na mnogo koncerata širom bivše Jugoslavije. Mural se nalazi ispred naše zgrade i jako mu se sviđa kako je sve ispalo, zaista su se svi oduševili i svima je jako drago što je Jagodina dobila ovako lijep mural i sjećanje na jednog velikog umjetnika! Ja samo mogu da kažem da mi je čast što sam živio u eri Riblje Čorbe".

Umjetnik nam je otkrio i da je danas mural završen i finalna verzija, za tatu, za Riblju Čorbu i, na kraju, za sve nas koje je ganuo ovim gestom, izgleda ovako:

Za kraj ćemo vas zamoliti da svi zavirite na njegove mreže i saznate čime se još bavi:

"Pored učenja ispita od 2020. se bavim profesionalnom izradom grafita i murala, kako bi sve to zabilježio vodim Youtube kanal - SaskiArt na kojem kačim sve što crtam, edukujem mlade crtače i tu generalno ispoljavam svoju kreativu u video formatu! Zaista dosta toga ima na kanalu pa preporučujem svima da bace pogled".

