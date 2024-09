"Monah je prišao i počeo da recituje pesmu 'Anđele'": Kum Bore Čorbe ispričao šta se desilo kad su otišli na Ostrog

Bora Đorđević biće sahranjen danas u rodnom Čačku

Izvor: Kurir

Muzičar Bora Đorđević, koji nas je napustio u 72. godini, biće sahranjen danas u Čačku, u kojem je sam, kako je otkrio gradonačelnik grada, sam odabrao grobno mesto pre dve godine.

Veliki broj prijatelja i saradnika se oprostio od legende jugoslovenske rok scene, a njegov kum Miodrag Perunović uputio poslednje zbogom u suzama.

"Kada sam juče saznao da treba da se oprostim od Bore na komemoraciji, prvo sam se zapitao kako. Toliko toga imam o njemu reći i neće biti teškko, a onda shvatim da je preteško naći prave reči za takvu ljudsku veličinu. Upoznali smo se pre 40 godina. Posle par godina se dogovorili da se okumimo. Pođosmo na Otrog da to uradimo. Tamo je bio monah Gligorije kad smo mu prišli, poče da recituje pesmu Anđele. Pa mu reče: "Ti si poseban, tebe je Bog poslao ovom narodu", rekao je Perunović.

"Bio je prijatno iznenađen i prijala mu je pohvala. Da je kumstvo najače srodstvo svedočio mi je prethodnih godina. Bio je pristuan na mnogim mečevima, dajući podršku koja mi je značila. Kada sam boksovao u Minhenu za titulu šampiona. Zvoni telefon i pita me Bora koji mi je broj sobe. Došao je da me vidi, putovao je celu noć vozom. Bio sam duboko dirnut njegovim postupkom. To je Bora, kum prijatelj ljudina".

Pogledajte slike s komemoracije:

