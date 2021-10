Goran Džonić iz sela Moravac osumnjičen da je u noći između 26. i 27. septembra ubio svog brata od tetke Gorana Đokića, njegovu suprugu Gordanu i ćerku, u pripremu zločina umiješao je i dvadesetogodišnjeg komšiju a da on to nije ni znao!

Izvor: kurir/printscreen/facebook/privatna rhiva

Ovo je za "Novosti" potvrdio dvadesetogodišnjak iz Moravca koji, kako kaže, nije znao šta je uradio ni onda kada je policija pokucala na njegova vrata.

"Pozvao me je tog dana da me pita da ga prebacim iz Tešice do Moravca. Kao što bih svakog komšiju i njega sam autom odvezao do kuće. Tada ništa nisam znao, nisam mogao ni da zamislim šta smjera. Rekao je da je odvezao skuter nekom čovjeku, ja sam ga pokupio kod Tešice, kod mosta, odvezao sam ga i to je to. Na to sam čak bio i zaboravio, ali je onda policija došla do mene", rekao je mladić.

"Komšijski me je pitao da ga povezem, ništa nije bilo sumnjivo. Kada me je policija pozvala, nisam znao zašto me traže, nije mi to ni palo na pamet. Onda sam ukapirao šta sam uradio, ali ja ništa nisam znao. Bilo koga da je pozvao, svi bi ga povezli, zašto da ne. Tokom vožnje nismo ništa posebno razgovarali, kao kad bi sreo nekog komšiju, kako si, gdje si pošao i tako dalje. Ne sjećam se bilo čega neuobičajenog i to sam ispričao i policiji", otkrio je ovaj mladić o kojem komšije iz Moravca imaju samo riječi hvale.

Njegovo svjedočenje je samo još jedan dokaz koji govori u prilog optužnice protiv Gorana Džonića. Policija je ustanovila da mladić iz Moravca sa ubistvom nema veze, kao i to da ga je komšija prevario, govoreći da mu je prevoz potreban zbog potpuno drugog razloga.

Podsjećamo, Goran Džonić je nedavno otkrio sve detalje jezivog zločina, izneo rekonstrukciju cijelog događaja i objasnio kako su ka navodno braća Jojke prisilila na ovo monstruozno djelo.